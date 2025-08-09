با کسب چهار نشان رنگی؛
افتخارآفرینی تیم ملی هوش مصنوعی در المپیاد دانشآموزی ۲۰۲۵
تیم ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی با کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز افتخاری دیگر برای کشورمان رقم زد.
به گزارش ایلنا از مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی هوش مصنوعی ایران به سرپرستی امین نجفی و متشکل از رادین رحمانی نودهی، علی شایان، پارسا گلستانی و آرش یوسفنژاد، از ۲ تا ۹ اوت ۲۰۲۵ (۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۴) در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی که در شهر پکن چین برگزار شد، با کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز افتخاری دیگر برای کشورمان رقم زد.
در این رقابت معتبر علمی که با حضور برترین دانشپژوهان جهان در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برگزار شد، علی شایان و آرش یوسفنژاد به مدال نقره و رادین رحمانی نودهی و پارسا گلستانی به مدال برنز دست یافتند.