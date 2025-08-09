به گزارش ایلنا از مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی هوش مصنوعی ایران به سرپرستی امین نجفی و متشکل از رادین رحمانی نودهی، علی شایان، پارسا گلستانی و آرش یوسف‌نژاد، از ۲ تا ۹ اوت ۲۰۲۵ (۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۴) در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی که در شهر پکن چین برگزار شد، با کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز افتخاری دیگر برای کشورمان رقم زد.

در این رقابت معتبر علمی که با حضور برترین دانش‌پژوهان جهان در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برگزار شد، علی شایان و آرش یوسف‌نژاد به مدال نقره و رادین رحمانی نودهی و پارسا گلستانی به مدال برنز دست یافتند.

