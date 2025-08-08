تعامل دانشگاه و رسانه، راهی برای ارتقای دانش و توسعه پایدار

،خبرنگاران عزیز، روز خبرنگار را به شما که رسالت خطیر آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی را بر دوش دارید، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. رسانه‌ها به عنوان بازوان مهم و تاثیرگذار در عرصه جامعه، نقش بی‌بدیلی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور ایفا می‌کنند.



در ایران، دانشگاه و نهاد رسانه دو نهاد حیاتی و مکمل برای تولید و نشر آگاهی هستند. دانشگاه به عنوان مرکز تولید دانش و پژوهش، و رسانه به عنوان پل ارتباطی این دانش با جامعه، هر دو در مسیر رشد و پیشرفت کشور سهیم‌اند. رسانه می‌تواند با عمومی‌سازی دانش، دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها را به زبان ساده و قابل فهم به همه اقشار جامعه منتقل کند و بدین‌وسیله نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی عمومی ایفا نماید.



از سوی دیگر دانشگاه‌ها نیز با درک عمیق از نیازهای روز رسانه‌ها، آمادگی کامل دارند تا در حوزه آموزش و پژوهش، موضوعات و مسائل مرتبط با رسانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و به تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در این عرصه بپردازند. تعامل سازنده و مستمر میان دانشگاه و رسانه می‌تواند بستری مناسب برای ارتقای سطح دانش، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی صحیح و توسعه پایدار جامعه فراهم آورد.



در زمانه‌ای که ایران عزیز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند احیاء آگاهی تاریخی خود و تقویت انسجام ملی خود است، همکاری دو نهاد دانشگاه و رسانه در تقویت انسجام ملی اهمیتی راهبردی دارد.



همچنین دانشگاه ایرانی این آمادگی را دارد تا در تعامل نزدیک با روزنامه‌نگاران شریف ایران محتوای رشته‌های ارتباطات را برحسب نیازهای رسانه‌ای کشور تقویت نماید. همچنین ما در دانشگاه‌ آمادگی داریم تا نیازهای پژوهشی اهالی رسانه را در اولویت قرار دهیم.



باور داریم که امنیت ایران عزیز در گرو قوت و مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور است از این رو نهاد دانشگاه آماده هر گونه یاری به نهاد رسانه در جهت تقویت مرجعیت رسانه‌‌های داخلی است.



اکنون که آینده کشور به آینده علم و فناوری در ایران گره خورده است ضمن ارج‌گذاری به خدمات شایسته اهالی رسانه در تقویت مرجعیت علمی دانشگاه ایرانی از ایشان درخواست دارم بیش از پیش به شکل‌گیری اراده سیاسی فرابخشی در حمایت از علم و فناوری در کشور یاری رسانند.



اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطرۀ شهدای خبرنگار، خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تلاش‌های مستمر و خستگی‌ناپذیر تمامی خبرنگاران گرانقدر قدردانی می‌کنم و امیدوارم در سال‌های آتی با همکاری نزدیک‌تر این دو نهاد علمی و رسانه‌ای، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش در حوزه آگاهی عمومی و ارتقای دانش جامعه باشیم.