به گزارش ایلنا، حمیدرضا آرتی، با اشاره به فشار بالایی که در پیاده‌روی طولانی‌مدت به عضلات و استخوان‌ها وارد می‌شود، گفت: به دلیل گرمای هوا، بدن به سرعت دچار کم‌آبی می‌شود. بنابراین زائران باید به میزان کافی آب بنوشند و در صورت خستگی، حتماً بنشینند و استراحت کنند تا عضلاتشان قوای خود را بازیابی کنند. این موضوع به‌ویژه برای کودکان و سالمندان که بیشتر از سایرین آسیب‌پذیر هستند، اهمیت بالایی دارد.

وی استفاده از عصا برای سالمندان را در طول پیاده‌روی ضروری دانست و افزود: عصا می‌تواند حدود ۵۰ درصد از فشار وارده بر مفاصل را کاهش دهد و به حفظ تعادل کمک کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همچنین به اهمیت حمل کوله پشتی استاندارد در طول مسیر پیاده‌روی اشاره کرد و توصیح داد: وزن کوله پشتی نباید بیشتر از ۵ تا ۱۰ کیلوگرم باشد و از حمل وسایل غیرضروری باید اجتناب کرد.

این متخصص ارتوپدی در خصوص نحوه صحیح استراحت و ماساژ، گفت: پس از مدتی پیاده‌روی، هنگام استراحت، زائران باید مچ پای خود را حرکت دهند تا جریان خون در عضلات افزایش یابد و اسید لاکتیک که عامل خستگی و گرفتگی است، دفع شود. همچنین ماساژ دستی عضلات به رفع خستگی عضلانی کمک می‌کند.

مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان توصیه کرد: هنگام استراحت، پاها را کمی بالاتر از سطح بدن قرار دهید تا عضلات بهتر استراحت کنند و توان لازم برای ادامه مسیر را داشته باشند.

انتهای پیام/