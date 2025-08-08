اهمیت حمل کوله پشتی استاندارد در پیادهروی اربعین
فوق تخصص ارتوپدی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ضمن ارائه توصیههای مهم به زائران در مسیر پیادهروی اربعین، از آنان خواست با رعایت نکات ساده، از آسیبهای جسمی جلوگیری کنند تا سفر سالمتری داشته باشند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا آرتی، با اشاره به فشار بالایی که در پیادهروی طولانیمدت به عضلات و استخوانها وارد میشود، گفت: به دلیل گرمای هوا، بدن به سرعت دچار کمآبی میشود. بنابراین زائران باید به میزان کافی آب بنوشند و در صورت خستگی، حتماً بنشینند و استراحت کنند تا عضلاتشان قوای خود را بازیابی کنند. این موضوع بهویژه برای کودکان و سالمندان که بیشتر از سایرین آسیبپذیر هستند، اهمیت بالایی دارد.
وی استفاده از عصا برای سالمندان را در طول پیادهروی ضروری دانست و افزود: عصا میتواند حدود ۵۰ درصد از فشار وارده بر مفاصل را کاهش دهد و به حفظ تعادل کمک کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همچنین به اهمیت حمل کوله پشتی استاندارد در طول مسیر پیادهروی اشاره کرد و توصیح داد: وزن کوله پشتی نباید بیشتر از ۵ تا ۱۰ کیلوگرم باشد و از حمل وسایل غیرضروری باید اجتناب کرد.
این متخصص ارتوپدی در خصوص نحوه صحیح استراحت و ماساژ، گفت: پس از مدتی پیادهروی، هنگام استراحت، زائران باید مچ پای خود را حرکت دهند تا جریان خون در عضلات افزایش یابد و اسید لاکتیک که عامل خستگی و گرفتگی است، دفع شود. همچنین ماساژ دستی عضلات به رفع خستگی عضلانی کمک میکند.
مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان توصیه کرد: هنگام استراحت، پاها را کمی بالاتر از سطح بدن قرار دهید تا عضلات بهتر استراحت کنند و توان لازم برای ادامه مسیر را داشته باشند.