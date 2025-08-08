دبیر ستاد ملی جمعیت:
دغدغه وطن و مسئولیت در وجود خبرنگاران موج میزند
دبیر ستاد ملی جمعیت با تاکید بر اینکه دغدغه وطن و مسئولیت در وجود خبرنگاران موج میزند، گفت: همین دغدغه عمیق، نیاز امروز ستاد ملی جمعیت برای ساختن فردایی بهتر است.
به گزارش ایلنا، مرضیه وحید دستجردی همزمان با ۱۷ مرداد با صدور پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی ، افزود: اهالی رسانه روایتگرانِ نخستینِ، تحولات این سرزمین هستند تا چراغِ آگاهی و شفافیت در جامعه همچنان فروزان بماند.
در پیام دبیر ستاد ملی جمعیت آمده است: در روز پرمعنای «خبرنگار»، فرصت را غنیمت میشمارم تا به نیابت از دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، صمیمانهترین سپاسها را نثار تمامی ایثارگران عرصه رسانه کنم.
وحیددستجردی در ادامه خطاب به خبرنگارانِ میهن، تصریح کرده، شما با تحمل مشقتهای طاقتفرسای شغلی، در هیاهوی دغدغهها و استرسهای روزمره، بیادعا و بیمنّت، چراغِ آگاهی و شفافیت را در جامعه فروزان نگاه داشتهاید و با عشق به ایران، نگاهی سازنده و روایتی بیپروا و بیملاحظه، چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای حقیقت هستید؛ بهویژه در حیطههای حیاتیِ مرتبط با سلامت، امنیت و آینده ایران عزیز.
در ادامه این پیام آمده است: دغدغه وطن و مسئولیت در وجودتان موج میزند. شما روایتگرانِ نخستینِ، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این سرزمینید که حماسه اقتدار و مظلومیت ملت عزیز، سرداران با کفایت شهید و دانشمندان برجسته هستهای را فریاد کردهاید و امروز، همین دغدغه عمیق، نیاز ستاد ملی جمعیت برای ساختن فردایی بهتر است.
وحیددستجردی افزوده است: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در این روز بزرگ، ضمن پاسداشتِ جانفشانیهای شما و گرامیداشتِ یادِ شهدای والامقامِ راه رسانه که به حقیقت، شهیدانِ راهِ حق و راستیاند، اعلام میدارد، در این راه و برای پیشبرد اهدافِ ملی در مسیر «جوانی جمعیت» بیش از هر زمان دیگری، دستِ یاری به سوی اصحابِ رسانه گشودهایم و خواهان همکاری و تعاملِ گستردهی شما در عرصه اطلاعرسانی و آگاهیبخشیِ جامعه نسبت به این اولویتِ راهبردی کشور هستیم.
دبیر ستاد ملی جمعیت در خاتمه ابراز امیدواری کرده، به یُمنِ تلاشهای جمعی و مسئولانه خبرنگاران، بسترِ همدلی و تعاملِ دوسویه فراهم شود تا مسیر اجرای کامل سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هموار و اهداف ستاد ملی جمعیت محقق شود.