وقوع ۸ فقره تصادف مرگبار در تهران

به گزارش ایلنا، سرهنگ رابعه جوانبخت روز جمعه در خصوص تصادفات مرگبار در هفته‌ای که گذشت، گفت: تصادف اول در نخستین ساعات بامداد روز شنبه ۱۱ مرداد ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید متوسلیان، بعد از ایران‌خودرو رخ داد.

وی افزود: طی آن یک دستگاه وانت آریسان به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به شرایط مسیر، پس از عبور از روی سرعتکاه آسفالتی جدیدالاحداث فاقد علائم آشکارسازی، کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داده و پس از طی مسافتی طولانی، با قسمت عقب یک دستگاه کامیون کشنده که در حاشیه بزرگراه متوقف بود، برخورد می‌کند که متاسفانه راننده وانت به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه شاهد وقوع ۲ فقره تصادف فوتی بودیم؛ بدین ترتیب که تصادف اول حوالی ساعت ۱۷:۵۰ در بزرگراه شهید محلاتی به شرق بعد از پل بزرگراه امام علی (ع) یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که راکب موتورسیکلت در اثر شدت جراحات وارده در دم کشته شد و عابر پیاده مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

به گفته سرهنگ جوانبخت، دیگر تصادف منجر به مرگ روز یکشنبه حوالی ساعت ۲۰:۰۲ در موقعیت بزرگراه آزادگان مسیر جنوب به شمال محدوده باغ پرندگان یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از این بزرگراه را داشته برخورد می کند که در اثر این حادثه عابر پیاده جان خود را از دست داد.

وی افزود: در تصادف مرگبار دیگری که در ساعت ۱۲:۰۳ ظهر سه‌شنبه ۱۴ مرداد در خیابان مسعودیه شش متری احسان کوچه موسویان رخ داد، یک دستگاه خودرو سواری پراید به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با دیوار و در نهایت با عابر پیاده خانم حدود ۸۰ ساله برخورد کرد که عابر پیاده در صحنه تصادف به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت.

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع سه فقره تصادف مرگبار هم در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد خبر داد.

وی گفت: تصادف اول در ساعت ۰۲:۲۲ بامداد در بزرگراه شهید کریمی مسیر شرق به غرب زیر پل عابر پیاده قبل از پل شهدای فاطمیون به وقوع پیوست؛ در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده‌ای که باز هم قصد تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه را داشته، برخورد می‌کند که در پی این حادثه عابر پیاده در اثر شدت ضربه جان خود را از دست داد.

به گفته وی، دومین حادثه مرگبار روز چهارشنبه در ساعت ۰۳:۲۰ بامداد در موقعیت بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب زیر پل عابر پیاده قبل از خیابان دستواره رخ داد که در آن یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با عابرپیاده ای که در حال عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه بوده برخورد می‌کند که در اثر این حادثه عابرپیاده در دم کشته شد.

سرهنگ جوانبخت با بیان اینکه سومین تصادف فوتی روز چهارشنبه در ساعت ۱۷:۴۰ در لاین کندرو بزرگراه آزادگان (بشیر سلیمی) به وقوع پیوست، گفت: یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل لغزنده بودن معبر و عدم تعادل واژگون شد که متاسفانه راکب آن به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد سر با جداول حاشیه راه جان خود را از دست داد.

وی یادآور شد: آخرین تصادف رخ داده در پایتخت بامداد پنج شنبه ۱۶ مرداد ساعت یک بامداد در بزرگراه شهید چمران به سمت شمال بالاتر از ملاصدرا اتفاق افتاد.

به گفته وی، یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد کرد و لحظاتی پس از آن یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ با همان عابر پیاده برخورد ثانویه داشته که متاسفانه در اثر شدت ضربات وارده عابر پیاده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت عنوان کرد: با توجه به آمار تصادفات این هفته که عمدتا قربانیان آن از میان عابران پیاده بوده‌اند لذا از تمامی شهروندان تقاضا می‌شود به هیچ عنوان از بزرگراه‌ها برای عبور عرضی استفاده نکنند و همواره از پل‌های هوایی عابر پیاده استفاده کنند.

وی در توصیه دیگر به عابران گفت: در ساعات تاریکی هوا، از لباس‌های رنگ روشن یا دارای نوارهای شب‌تاب استفاده کنند تا به‌ راحتی توسط رانندگان قابل رویت باشید.

