خبرنگار؛ روایتگر امید در دل ویرانی و نگهبان حافظه جمعی ملت

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند در پیامی ضمن گرامیداشت فرارسیدن ۱۷ مرداد و تبریک روز خبرنگار، افزود: خبرنگار، نه صرفاً راوی رویدادها که دیده‌بان وجدان بیدار جامعه است، او در خط مقدم اطلاع‌رسانی، هم‌پای امدادگران خطر می‌کند ، قدم به میدان‌های آتش و خون می‌گذارد و بی‌آنکه نامی‌بخواهد، حقیقت را به تصویر می‌کشد.

به گفته وی، روز خبرنگار، یادآور مقام شامخ آنان است که با قلم و دوربین، فریاد مظلومیت را به گوش جهانیان می‌رسانند.

کولیوند در ادامه افزوده است: ما در جمعیت هلال احمر به روشنی دیده‌ایم که چگونه خبرنگاران شریف، همدل و هم‌سنگر امدادگران، حوادث تلخ و شیرین را روایت کرده‌اند؛ از سیلاب‌ها و زلزله‌ها در سرزمین‌مان گرفته تا همراهی در مأموریت‌های بشردوستانه در فلسطین، لبنان و غزه.

رییس جمعیت هلال احمر در ادامه پیام خود آورده است: در روزهای پر التهاب تهاجم جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، این خبرنگاران بودند که با وجود خطر و تهدید، صدای کودکان مظلوم و مادران داغدار را به گوش دنیا رساندند؛ آنانی که تصویر قساوت دشمن و مظلومیت مردم بی‌پناه را به جهانیان نشان دادند و نامشان در کنار شهدای بشردوستی و آزادگی جاودانه خواهد ماند.

در پیام کولیوند آمده است: ما در هلال احمر، خبرنگاران را سفیران انسان‌دوستی می‌دانیم. قلم آنان، ادامه مسیر امدادگری است؛ و دوربین‌شان، انعکاس چهره راستین خدمت بی‌منت. خبرنگاران، روایت‌گر امید در دل ویرانی‌اند و نگهبانان حافظه جمعی ملت.

رییس جمعیت هلال احمر در این پیام افزوده است: در این روز فرخنده، از تمام خبرنگاران متعهدی که با صداقت و جسارت، مأموریت‌های امدادی، آرمان‌های بشردوستانه و صدای بی‌صدایان را به تصویر کشیده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

کولیوند در پیام تبریک خود به خبرنگاران تصریح کرده، اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، بویژه خبرنگارانی که در مسیر رسالت انسانی خود در میدان‌های جنگ، بحران و ظلم جان باختند، روز خبرنگار را تبریک عرض می‌کنم و توفیق روزافزون، سلامت و عزت را برای همه خبرنگاران شریف و آزاداندیش کشورمان از خداوند متعال خواستارم.

