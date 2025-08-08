دستگیری ۴ شرور با شلیک پلیس پایتخت

به گزارش ایلنا، ماموران اخباری را در خصوص درگیری و نزاع چند شرور در خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) تهران دریافتند و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

براساس این گزارش، با انجام تحقیقات از صحنه درگیری مشخص شد این چهار شرور ضمن قدرت نمایی با سلاح سرد و ایجاد درگیری با شهروندان و کسبه محل، پیش از رسیدن پلیس متواری و در مخفیگاه خود پنهان شده‌اند.

در این گزارش آمده است، با شناسایی مخفیگاه متهمان، طی ۲ عملیات همزمان در خیابان دماوند و نظام آباد هر چهار متهم در حالیکه سعی داشتند با پلیس درگیر شوند به ضرب گلوله پلیس زمین‌گیر و دستگیر شدند.

از مخفیگاه های متهمان تعدادی سلاح سرد کشف که ضمیمه پرونده شد.

انتهای پیام/