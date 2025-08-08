خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۴ شرور با شلیک پلیس پایتخت

دستگیری ۴ شرور با شلیک پلیس پایتخت
کد خبر : 1671273
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری چهار شرور به اتهام درگیری و شرارت‌های متعدد در خیابان شهید بهشتی تهران شده بودند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، ماموران اخباری را در خصوص درگیری و نزاع چند شرور در خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) تهران دریافتند و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

براساس این گزارش، با انجام تحقیقات از صحنه درگیری مشخص شد این چهار شرور ضمن قدرت نمایی با سلاح سرد و ایجاد درگیری با شهروندان و کسبه محل، پیش از رسیدن پلیس متواری و در مخفیگاه خود پنهان شده‌اند.

در این گزارش آمده است، با شناسایی مخفیگاه متهمان، طی ۲ عملیات همزمان در خیابان دماوند و نظام آباد هر چهار متهم در حالیکه سعی داشتند با پلیس درگیر شوند به ضرب گلوله پلیس زمین‌گیر و دستگیر شدند.

از مخفیگاه های متهمان تعدادی سلاح سرد کشف که ضمیمه پرونده شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور