پیام رئیس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت روز خبرنگار

در ایام اخیر بار دیگر شاهد مجاهدت این عزیزان در مقابله با دشمن در نبرد رسانه ای دفاع مقدس ۱۲ روزه بودیم که با حضور در صحنه، نقش موثری در جبهه آگاهی و اطلاع رسانی ایفا کرده و با قلم و زبان قدرتمند خود در پی روشنگری جامعه و خنثی نمودن هجمه های رسانه ای دشمنان با اتمام وجود تلاش کردند.

به گزارش ایلنا و براساس اعلام روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور متن پیام هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"ن و القلم و ما یسطرون"

هفدهم مرداد ماه که به برکت خون شهید جاوید نام محمود صارمی به عنوان روز خبرنگار شناخته می شود، فرصتی مغتنم است برای تقدیر و بزرگداشت اصحاب رسانه که در خط مقدم جهاد تبیین، رسالت دشوار بصیرت افزایی و آگاهی بخشی را برعهده دارند.

مجاهدان بی ادعایی که با تلاش های خستگی ناپذیر و حضور موثر،همواره  روایتگر حماسه های گوناگون انقلاب اسلامی بوده اند.

در ایام اخیر بار دیگر شاهد مجاهدت این عزیزان در مقابله با دشمن در نبرد رسانه ای دفاع مقدس ۱۲ روزه بودیم که با حضور در صحنه،  نقش موثری در جبهه آگاهی و اطلاع رسانی ایفا نمودند و با قلم و زبان قدرتمند خود در پی روشنگری جامعه و خنثی نمودن هجمه های رسانه ای دشمنان با اتمام وجود تلاش نمودند.

حضور مخلصانه خبرنگاران رشید و مسلّح به سلاح ایمان و کارآزمودگی، قطعا تضمین کننده درخشش نور راستی و شفافیت در انعکاس وقایع و رویداد ها و ارتقاء سطح آگاهی جامعه خواهد بود.

با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای حوزه رسانه، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران گرامی تبریک عرض نموده و برای تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه افسران گرانقدر جنگ نرم و عرصه ی روایت ها، سلامتی و توفیق روز افزون از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

