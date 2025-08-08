شهادت مامور پلیس آستانه اشرفیه در درگیری با قاتل مسلح

به گزارش ایلنا،سرهنگ رضا شمسایی امروز جمعه ۱۷ مرداد با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی روز گذشته در پی اعلام یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری و قتل یک مرد ۵۰ ساله و مجروحیت دو نفر از افراد یک خانواده در محل حاضر شده و دستگیری قاتل مسلح فراری را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه در این حادثه داماد خانواده پدر زن خود را با اسحله شکاری به علت اختلافات خانوادگی به قتل رساند، افزود: بامداد روز جاری ماموران با شناسایی قاتل در یکی از روستاهای این شهرستان با هماهنگی مرجع قضائی به محل اختفای وی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه گفت: در عملیات دستگیری، قاتل به محض مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی کرد که مامور پاسگاه انتظامی دهسر ستوان دوم «مجید کاظم‌پور» بر اثر اصابت گلوله اسلحه شکاری قاتل مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

این مقام انتظامی با اشاره به زخمی شدن و دستگیری قاتل مسلح با تیراندازی متقابل پلیس گفت: ستوان دوم مجید کاظم‌پور علی‌رغم تلاش پزشکان متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده لحظاتی پیش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

انتهای پیام/