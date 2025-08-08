خبرگزاری کار ایران
روابط عمومی راه آهن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

قطار مسافری تهران- کرمان دچار سانحه شد/ مسافران در سلامت هستند

روابط عمومی راه آهن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دقایقی پیش چند واگن قطار مسافری تهران-کرمان در محدوده ایستگاه «سیریز» استان کرمان، از خط خارج شد که تمامی مسافران در سلامت کامل هستند.

به گزارش ایلنا،روابط عمومی راه آهن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دقایقی پیش چند واگن قطار مسافری تهران-کرمان در محدوده ایستگاه «سیریز» استان کرمان، از خط خارج شد که تمامی مسافران در سلامت کامل هستند.

با حضور به‌موقع عوامل فنی راه‌آهن و نیروهای امدادی، همه مسافران به سلامت از قطار خارج شدند.

همچنین به‌منظور ادامه سفر، اتوبوس‌های جایگزین پیش‌بینی و مسافران در حال انتقال به مقصد کرمان هستند.

کارشناسان فنی راه آهن نیز بلافاصله به محل اعزام و بررسی علل وقوع سانحه آغاز شده است.

نتایج این بررسی‌ها پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

