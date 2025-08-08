به گزارش ایلنا به نقل از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست هم‌اندیشی شورای عالی استان‌ها و مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور در مشهد اظهار کرد: باید مدیریت یکپارچه اتفاق بیفتد که لازمه آن قوی شدن شورای عالی استان‌ها و بر مختصات خود نشستن شوراهاست.

علیرضا زاکانی با اشاره به نقش مدیریت در بهبود شرایط ناترازی انرژی در کشور بیان کرد: ما دچار خلاها و مشکلات جدی هستیم که حتما باید نوع نظام مدیریتی شهری خود را بازبینی و با نگاه دیگری به این صحنه بنگریم.

زاکانی افزود: قانون اساسی تکلیف را معین کرده اما مشکل این است که قانون اساسی اجرا نمی‌شود. اصل ۱۰۰ بیان می‌کند پیشبرد سریع سازندگی، آبادانی و پیشرفت کشور متعلق به مجموعه‌ای تحت عنوان شوراها است. اصل ۱۰۱ وقتی به شورای عالی استان‌ها می‌رسد، مسئولیت بزرگی در جهت هماهنگی، نظارت و پیشرفت از این شورا طلب می‌کند. شورای عالی استان‌ها آمده تا رفع تبعیض کرده و عدالت را حاکم کند و پیشبرد امور مختلف را سرعت ببخشد.

شهردار تهران ادامه داد: مشکل این است که شوراها ۲۰ سال بعد از مجلس تشکیل شد، بنابراین بخش زیادی از امور شوراها به مجلس و بخشی به دولت واگذار شد، بنابراین ما دچار خلا هستیم و کشور دچار مشکل است، زیرا نظام یکپارچه مدیریتی در آن رعایت نمی‌شود. از این جهت باید استیفای حقوق ملت را در جهت احیای نظام مدیریتی درست در دستور کار قرار دهیم که پرچم‌دار این مساله شورای استان‌ها است.

وی با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند شوراها مانع و در مقابل هستند، عنوان کرد: اینگونه نیست. مجموعه مدیریت کشور، مدیریت ملی و محلی را تنظیم کرده است، باید دست به دست هم دهیم، پیوستگی ایجاد کنیم و مسیری را برویم که در نتیجه آن مجموعه شوراها در سراسر کشور بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و حوزه‌های مختلف را تحت پوشش، کار و تلاش خود داشته باشند.

زاکانی با پرداختن به دفاع، نبرد و اقتدار ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه گفت: در این جنگ در تهران ۸۲۶۰ واحد آسیب دید که حدود ۲۳۰۰ واحد آسیب شدید دیدند.

شهردار تهران اضافه کرد: بیش از ۷۰۰ واحد نیازمند مقاوم‌سازی یا نوسازی است که ۱۰۰ واحد مقاوم‌سازی و بیش از ۶۰۰ واحد نوسازی خواهد شد. در حالی که در کل کشور حدود ۳۰ واحد نیاز به نوسازی و مقاوم‌سازی دارند. در این تجربه ۱۲ روزه مشخص کردند که مدیریت شهری کجای ماجرا قرار دارد و باید چه کمکی کند. بیش از هزار نفر برای اسکان اضطراری معرفی شدند. این یکی از مواردی بود که وظیفه شورا و شهرداری نبود، اما به واسطه مسئولیت‌پذیری اقداماتی را انجام دادیم. در حال حاضر بیش از ۴۰۰ خانوار در ۱۱ هتل اسکان دارند و به آنها خدمت ارایه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مواردی که وظیفه مدیریت شهری بود را انجام دادیم و در مورد آنچه که وظیفه ما نبود هم وارد کار شدیم. در این جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی هم داریم که از جمله آنها خلا سیستم‌های ارتباطی و امکانات است، ما متوجه شدیم که نیازمند بازسازماندهی هستیم و همچنین اگر مردم دچار حادثه بزرگی شوند، پناهگاه ندارند.

