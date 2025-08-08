به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی استان ایلام با هشدار درباره ازدحام ناشی از مراجعه زائران بدون مدارک به مرز مهران اظهار کرد: هیچ‌گونه خدمات صدور یا چاپ گذرنامه در مرز ارائه نمی‌شود و زائران باید گذرنامه خود را از شهر مبدأ تهیه کنند.

وی با بیان این‌که نیرو‌های انتظامی تمهیدات لازم برای تردد ایمن و روان زائران اربعین را در مرز مهران فراهم کرده‌اند، افزود: متأسفانه تعدادی از زائران بدون همراه داشتن گذرنامه یا مدارک معتبر به مرز مراجعه می‌کنند که این مسئله باعث اختلال در روند عبور و مرور و ایجاد ازدحام در پایانه مرزی می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، سردار سلمانی تشریح کرد: زائران باید پیش از حرکت، گذرنامه معتبر خود را از دفاتر پلیس +۱۰ در محل سکونت‌شان دریافت کنند و از سفر بدون مدارک خودداری کنند.