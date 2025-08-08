خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی استان ایلام:

هشدار به زائران؛ گذرنامه در مرز مهران صادر نمی‌شود

سردار جمال سلمانی به زائرانی که بدون گذرنامه به مرز مهران می‌آیند، هشدار داد که در این مرز گذرنامه صادر نمی‌شود.

 

به گزارش  ایلنا،  فرمانده انتظامی استان ایلام با هشدار درباره ازدحام ناشی از مراجعه زائران بدون مدارک به مرز مهران اظهار کرد: هیچ‌گونه خدمات صدور یا چاپ گذرنامه در مرز ارائه نمی‌شود و زائران باید گذرنامه خود را از شهر مبدأ تهیه کنند.

وی با بیان این‌که نیرو‌های انتظامی تمهیدات لازم برای تردد ایمن و روان زائران اربعین را در مرز مهران فراهم کرده‌اند، افزود: متأسفانه تعدادی از زائران بدون همراه داشتن گذرنامه یا مدارک معتبر به مرز مراجعه می‌کنند که این مسئله باعث اختلال در روند عبور و مرور و ایجاد ازدحام در پایانه مرزی می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، سردار سلمانی تشریح کرد: زائران باید پیش از حرکت، گذرنامه معتبر خود را از دفاتر پلیس +۱۰ در محل سکونت‌شان دریافت کنند و از سفر بدون مدارک خودداری کنند.

