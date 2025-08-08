اقدامات در ماموریت اربعین، انتظام بخشی بهتری پیدا کرده است

وی اظهار کرد: خدا را شاکرم که امروز موفق شدم در جمع برادران فراجا حضور پیدا کرده و ضمن دریافت گزارشی از فعالیت های قرارگاه مرکزی در ارتباط با اربعین، فرماندهان قرارگاه های انتظامی اربعین سراسر کشور هم با برقراری ارتباط برخط و وبیناری گزارش جامعی از اقدامات و برنامه‌ها ارایه کردند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: آنچه در مجموع می شود در رابطه با این ماموریت بسیار مهم و معنوی فراجا گفت این است که تلفیقی از دانش، تجربه، فناوری، هوشمندی، ایثار و فداکاری همراه با معنویت موجب انجام این کار بزرگ شده است.

امیر موسوی خاطرنشان کرد: بر اساس مقایسه نسبت به سال های گذشته کار روان تر و انتظام بخشی بهتری پیدا کرده و رضایتمندی بیشتری را هم بدنبال داشته است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: به همه همرزمانم در فراجا خداقوت گفته و به سهم خود از همه این عزیزان به ویژه فرماندهی کل انتظامی کشور تشکر و قدردانی می‌کنم که کاری بزرگ را انجام داده اند.

سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور هم با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت مرزهای هفتگانه کشور، گفت: در انتظامی ماموریت اربعین را وظیفه نمی دانیم بلکه توفیقی الهی است و همه برای حضور در این ماموریت از هم سبقت می گیرند.

وی افزود: در این ماموریت اباعبدالله کارفرما و ما پیمانکار هستیم و تمام تلاشمان این است که رضایت ایشان را جلب کنیم و برکت یک سال سازمان را در اربعین بگیریم.

سردار رادان ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، سفر اربعین باید ارزان، ایمن و آسان برای زائران باشد. با این سه فرمان همه دستگاه ها از جمله پلیس به میدان آمده اند.