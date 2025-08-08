رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
اقدامات در ماموریت اربعین، انتظام بخشی بهتری پیدا کرده است
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به عملکرد مثبت نیروی انتظامی در رابطه با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، گفت: دیپلماسی فعال به عنوان نکته ای اساسی و مهم در حوزه فراجا، تاثیر بسیار مهمی در راستای بهبود کار و انجام بهتر ماموریت ها نسبت به گذشته داشته است.
به گزارش ایلنا از فراجا، امیر سیدعبدالرحیم موسوی در حاشیه جلسه قرارگاه مرکزی اربعین فراجا ضمن اشاره به آمادگی مطلوب پلیس برای انجام ماموریت مهم اربعین، افزود: بر اساس مقایسه نسبت به سال های گذشته، کار روان تر و انتظام بخشی بهتری پیدا کرده و به همین دلیل رضایتمندی بیشتری را هم در پی داشته است.
وی اظهار کرد: خدا را شاکرم که امروز موفق شدم در جمع برادران فراجا حضور پیدا کرده و ضمن دریافت گزارشی از فعالیت های قرارگاه مرکزی در ارتباط با اربعین، فرماندهان قرارگاه های انتظامی اربعین سراسر کشور هم با برقراری ارتباط برخط و وبیناری گزارش جامعی از اقدامات و برنامهها ارایه کردند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: آنچه در مجموع می شود در رابطه با این ماموریت بسیار مهم و معنوی فراجا گفت این است که تلفیقی از دانش، تجربه، فناوری، هوشمندی، ایثار و فداکاری همراه با معنویت موجب انجام این کار بزرگ شده است.
امیر موسوی خاطرنشان کرد: بر اساس مقایسه نسبت به سال های گذشته کار روان تر و انتظام بخشی بهتری پیدا کرده و رضایتمندی بیشتری را هم بدنبال داشته است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: به همه همرزمانم در فراجا خداقوت گفته و به سهم خود از همه این عزیزان به ویژه فرماندهی کل انتظامی کشور تشکر و قدردانی میکنم که کاری بزرگ را انجام داده اند.
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور هم با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت مرزهای هفتگانه کشور، گفت: در انتظامی ماموریت اربعین را وظیفه نمی دانیم بلکه توفیقی الهی است و همه برای حضور در این ماموریت از هم سبقت می گیرند.
وی افزود: در این ماموریت اباعبدالله کارفرما و ما پیمانکار هستیم و تمام تلاشمان این است که رضایت ایشان را جلب کنیم و برکت یک سال سازمان را در اربعین بگیریم.
سردار رادان ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، سفر اربعین باید ارزان، ایمن و آسان برای زائران باشد. با این سه فرمان همه دستگاه ها از جمله پلیس به میدان آمده اند.