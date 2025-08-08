سازمان هواشناسی اعلام کرد:
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی روزهای آینده
سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و رعد و برق در برخی مناطق جنوبی و غربی کشور و کاهش نسبی دما در نوار شمالی در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز جمعه در بخشهایی از هرمزگان، فارس، جنوب سیستان و بلوچستان و نیمه جنوبی کرمان رگبار، رعد و برق، وزش باد و گرد و خاک رخ میدهد.
در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و نیز ارتفاعات استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، بارش پراکنده، رعد و برق و گاهی گرد و خاک پیشبینی شده است.
در نیمه شرقی کشور بهویژه منطقه زابل، بخشهایی از جنوب غرب، جنوب مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی هم، در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد.
همچنین از یکشنبه تا سهشنبه در بیشتر مناطق واقع در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما دور از انتظار نیست.