پیام تسلیت معاون رئیسجمهور به مناسبت شهادت محیطبان "محمود شهمرادی"
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با صدور پیامی شهادت محیطبان "محمود شهمرادی" را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت شینا انصاری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با نهایت تأسف و تأثر، شهادت مظلومانه محیطبان فداکار"محمودشهمرادی" از محیطبانان خدوم و ایثارگر پارک ملی گلستان، موجب اندوه و تألم عمیق جامعه محیطزیست کشور شد.
این شهید والا مقام، در مسیر حفاظت از سرمایههای طبیعی و ملی ایران، جان عزیز خویش را فدای حفظ محیطزیست و حراست از طبیعت کشور کرد و با ایثار و جانفشانی، نام خود را در زمره حافظان غیور طبیعت این مرز و بوم ثبت کرد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آن شهید والامقام، فقدان ایشان را به بازماندگان معزز، همکاران شریف ایشان و عموم علاقهمندان به طبیعت تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم.
بیتردید این سازمان با تمام توان، پیگیر اجرای عدالت و احقاق حقوق این شهید سرافراز خواهد بود.