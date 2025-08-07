خبرگزاری کار ایران
با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت؛

اقتتاح یکصدمین مرکز خدمات سلامت روانی، اجتماعی جامعه‌نگر کشور در انزلی

​یکصدمین مرکز خدمات سلامت روانی، اجتماعی جامعه‌نگر کشور (سراج) با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و استاندار گیلان در انزلی افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مراسم افتتاح این مرکز، علیرضا رئیسی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روان و تأثیراتی که شرایط اجتماعی و اقتصادی بر روان شهروندان می‌گذارد، اظهار کرد: مراکز سراج در راستای تحقق اهداف مهم پیشگیری بر درمان ایجاد شده‌اند تا ارزیابی و ریشه‌یابی اختلالات روانی صورت گیرد و در صورت شناسایی بیماران حوزه روان، پیگیری‌ها و اقدامات لازم برای بهبود و درمان آنان انجام شود. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: بسیاری از افرادی که دچار اختلالات روانی هستند، در صورت شناسایی به‌موقع، ریشه‌یابی مشکلات‌شان و همین‌طور پیگیری کارشناسانه، از امکان بهبودی بسیار بالایی برخوردارند. 

وی راه‌اندازی مراکز سراج را از بهترین اقدامات وزارت بهداشت دانست و گفت: ویژگی این مراکز، جامعه‌نگر بودن آن‌هاست و در دنیای امروز با پیچیدگی‌های زندگی، وجود این مراکز امری ضروری است. 

رئیسی با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همکاران حوزه بهداشت این دانشگاه که در به‌ثمر رسیدن این پروژه مهم مشارکت داشتند، تأکید کرد: مرکز سراج انزلی یکی از نمونه‌های موفق مشارکت مردم، خیرین و مسئولان بوده و امید است خدمات بسیار مطلوبی به مردم شهرستان انزلی ارائه کند. 

یکصدمین مرکز خدمات سلامت روانی و اجتماعی جامعه‌نگر (سراج) کشور با وسعت ۲۵۰ مترمربع و با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال، با حضور علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هادی حق‌شناس استاندار گیلان، محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سید مهدی سلیمانی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمد رضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و جمعی مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت، در شهرستان انزلی افتتاح شد.

 

