با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت؛
اقتتاح یکصدمین مرکز خدمات سلامت روانی، اجتماعی جامعهنگر کشور در انزلی
یکصدمین مرکز خدمات سلامت روانی، اجتماعی جامعهنگر کشور (سراج) با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و استاندار گیلان در انزلی افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در مراسم افتتاح این مرکز، علیرضا رئیسی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روان و تأثیراتی که شرایط اجتماعی و اقتصادی بر روان شهروندان میگذارد، اظهار کرد: مراکز سراج در راستای تحقق اهداف مهم پیشگیری بر درمان ایجاد شدهاند تا ارزیابی و ریشهیابی اختلالات روانی صورت گیرد و در صورت شناسایی بیماران حوزه روان، پیگیریها و اقدامات لازم برای بهبود و درمان آنان انجام شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: بسیاری از افرادی که دچار اختلالات روانی هستند، در صورت شناسایی بهموقع، ریشهیابی مشکلاتشان و همینطور پیگیری کارشناسانه، از امکان بهبودی بسیار بالایی برخوردارند.
وی راهاندازی مراکز سراج را از بهترین اقدامات وزارت بهداشت دانست و گفت: ویژگی این مراکز، جامعهنگر بودن آنهاست و در دنیای امروز با پیچیدگیهای زندگی، وجود این مراکز امری ضروری است.
رئیسی با تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همکاران حوزه بهداشت این دانشگاه که در بهثمر رسیدن این پروژه مهم مشارکت داشتند، تأکید کرد: مرکز سراج انزلی یکی از نمونههای موفق مشارکت مردم، خیرین و مسئولان بوده و امید است خدمات بسیار مطلوبی به مردم شهرستان انزلی ارائه کند.
یکصدمین مرکز خدمات سلامت روانی و اجتماعی جامعهنگر (سراج) کشور با وسعت ۲۵۰ مترمربع و با صرف هزینهای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال، با حضور علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هادی حقشناس استاندار گیلان، محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سید مهدی سلیمانی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمد رضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و جمعی مدیران و کارشناسان حوزه بهداشت، در شهرستان انزلی افتتاح شد.