به گزارش ایلنا به نقل از شهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اظهار کرد: ساعت ۸:۲۹ صبح امروز یک مورد حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در خیابان رسالت، خیابان کرمان شمالی اعلام می‌شود و ۳ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام می‌شود.

وی افزود: این حادثه در اتاق سرایداری در پارکینگ مجتمع مسکونی ۵ طبقه رخ داد و ۵ دستگاه خودرو دچار آتش‌سوزی شدند.

ملکی ادامه داد: ۱۴ نفر از افراد که داخل ساختمان بودند به سلامت خارج شدند. سه نفر دچار دودگرفتی شدند و به عوامل اورژانش تحویل داده شدند.خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت حاد نداشت.

انتهای پیام/