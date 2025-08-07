آتشسوزی در ساختمان ۵ طبقه خیابان رسالت
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از مهار آتشسوزی در ساختمان ۵ طبقه در خیابان رسالت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اظهار کرد: ساعت ۸:۲۹ صبح امروز یک مورد حادثه آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی در خیابان رسالت، خیابان کرمان شمالی اعلام میشود و ۳ ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام میشود.
وی افزود: این حادثه در اتاق سرایداری در پارکینگ مجتمع مسکونی ۵ طبقه رخ داد و ۵ دستگاه خودرو دچار آتشسوزی شدند.
ملکی ادامه داد: ۱۴ نفر از افراد که داخل ساختمان بودند به سلامت خارج شدند. سه نفر دچار دودگرفتی شدند و به عوامل اورژانش تحویل داده شدند.خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت حاد نداشت.