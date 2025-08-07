خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در ساختمان ۵ طبقه خیابان رسالت

آتش‌سوزی در ساختمان ۵ طبقه خیابان رسالت
کد خبر : 1671127
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران از مهار آتش‌سوزی در ساختمان ۵ طبقه در خیابان رسالت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اظهار کرد: ساعت ۸:۲۹ صبح امروز یک مورد حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در خیابان رسالت، خیابان کرمان شمالی اعلام می‌شود و ۳ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام می‌شود.

 

وی افزود: این حادثه در اتاق سرایداری در پارکینگ مجتمع مسکونی ۵ طبقه رخ داد و ۵ دستگاه خودرو دچار آتش‌سوزی شدند.

 

ملکی ادامه داد: ۱۴ نفر از افراد که داخل ساختمان بودند به سلامت خارج شدند. سه نفر دچار دودگرفتی شدند و به عوامل اورژانش تحویل داده شدند.خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت حاد نداشت.

 

انتهای پیام/
