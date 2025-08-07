انتقال ۱۱ زائر مصدوم از عراق به مرز مهران توسط اتوبوس آمبولانس هلالاحمر
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام، از انتقال ۱۱ زائر مصدوم از کشور عراق به مرز مهران توسط اتوبوس آمبولانس هلالاحمر خبر داد.
به گزارش ایلنا حمزه محمدیمقدم، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام گفت: در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه ۱۶ مردادماه، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، ۱۱ زائر مصدوم را از بیمارستانهای شهرهای نجف و کربلا به خاک ایران منتقل کردند.
وی افزود: این عملیات امدادی ساعت ۰۳:۲۰ بامداد آغاز شد و زائران پس از تحویلگیری توسط نجاتگران هلالاحمر ایلام به اتوبوسهای آمبولانس اورژانس منتقل شدند و جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین (ع) در شهر مهران اعزام گردیدند.
محمدیمقدم با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی در مرز مهران افزود: «زائرانی که از کشور عراق وارد مرز مهران میشوند، بلافاصله با همکاری جمعیت هلالاحمر و اورژانس تحویل گرفته شده و به نزدیکترین مراکز درمانی استان منتقل میگردند.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر از آغاز اجرای طرح ملی اربعین حسینی تاکنون، مجموعاً ۵۵ مصدوم و ۳ فوتی از کشور عراق توسط اتوبوس آمبولانس و آمبولانسهای جمعیت هلالاحمر وارد مرز مهران شدهاند.