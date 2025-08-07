به گزارش ایلنا حمزه محمدی‌مقدم، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام گفت: در نخستین ساعات بامداد پنج‌شنبه ۱۶ مردادماه، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ۱۱ زائر مصدوم را از بیمارستان‌های شهرهای نجف و کربلا به خاک ایران منتقل کردند.

وی افزود: این عملیات امدادی ساعت ۰۳:۲۰ بامداد آغاز شد و زائران پس از تحویل‌گیری توسط نجاتگران هلال‌احمر ایلام به اتوبوس‌های آمبولانس اورژانس منتقل شدند و جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین (ع) در شهر مهران اعزام گردیدند.

محمدی‌مقدم با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی در مرز مهران افزود: «زائرانی که از کشور عراق وارد مرز مهران می‌شوند، بلافاصله با همکاری جمعیت هلال‌احمر و اورژانس تحویل گرفته شده و به نزدیک‌ترین مراکز درمانی استان منتقل می‌گردند.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر از آغاز اجرای طرح ملی اربعین حسینی تاکنون، مجموعاً ۵۵ مصدوم و ۳ فوتی از کشور عراق توسط اتوبوس آمبولانس و آمبولانس‌های جمعیت هلال‌احمر وارد مرز مهران شده‌اند.

