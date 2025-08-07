توقیف تریلی حامل 600 کیلو شیشه توسط پلیس کرمان

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت پلیس، سردار "موقوفه ئی" درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: سحر گاه روز گذشته، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم هنگام پایش خودروهای عبوری محور"زاهدان-کرمان" یک دستگاه کامیون تریلر عبوری که از مرزهای شرقی به سمت شمالی ترین نقاط مرزی کشور در حال حرکت بود را جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق و چندین ساعته از قسمت های مختلف این خودرو 600 کیلو مواد روانگردان شیشه که به صورت بسیار ماهرانه ای جاساز شده بود, کشف و در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان بیان داشت: این محموله از مرزهای شرقی به سمت شمالی ترین نقاط مرزی کشور به منظور انتقال به کشورهای همجوار حمل می شد که بحمدالله با هوشیاری و عزم جدی پلیس استان به مقصد نرسید.