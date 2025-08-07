به گزارش اینا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ محمودی با اشاره به بیشترین مواردی که در پیاده‌روی اربعین باعث می‌شود زائران به امدادرسانی نیاز پیدا کنند، گفت: در داخل کشورمان، از آنجایی که بیشتر زائران با وسیله نقلیه شخصی به مرز‌ها مراجعه می‌کنند، بیشترین مواردی که باعث می‌شود نیاز به امدادرسانی پیدا شود؛ تصادفات جاده‌ای است.

وی افزود: در مسیر بازگشت، بیشتر رانندگان به خاطر خستگی و خواب آلودگی زیاد، ممکن است تصادف کنند. به همین دلیل به آن‌ها توصیه می‌کنیم در موکب‌های عراق و یا موکب‌های کشور خودمان به اندازه کافی بخوابند و استراحت کنند بعد به سمت مقصد خود حرکت کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: بیشتر این تصادفات، از نوع واژگونی خودرو یا خارج شدن خودرو از جاده است که برای سرنشینان خودرو‌ها بسیار خطرناک است و می‌تواند تلفات زیادی به همراه داشته باشد.

محمودی گفت: با وجود گرمای زیاد، به رانندگان توصیه می‌کنیم هر کجای مسیر که احساس خستگی کردند، حتی شده در خودروی خود با کولر روشن بخوابند، اما ریسک تصادف را به جان نخرند.

وی درباره محل بیشتر این تصادفات افزود: زائران پس از بازگشت به کشور، از آنجایی که هوا گرم است و شرایط سختی را تحمل کرده‌اند، قصد دارند سریع سوار خودروی خود شده و به شهر‌های خود باز گردند، در حالیکه بررسی‌های ما نشان داده حدود نیمی از زائران از مرز مهران تردد می‌کنند و دقیقاً در ۱۵۰ کیلومتری این مرز نیز، بیشتر تصادفات رخ می‌دهد که تمام این‌ها فقط به خاطر عدم استراحت کافی راننده است.

خستگی عامل بیش از ۶۰ درصد تصادفات

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: می‌توان گفت که بیش از ۶۰ درصد تصادفات ما در این ایام، به خاطر خستگی رانندگان است و بیشتر در استان ایلام و دهلران رخ می‌دهد و از رانندگان تقاضا می‌کنیم قبل از حرکت حتماً چند ساعت خواب عمیق داشته باشند.

محمودی به زائران توصیه کرد که در صورت امکان چند راننده با یک خودرو تردد کنند تا در طول مسیر راننده خسته بتواند جایش را با راننده دیگری عوض کند و اینچنین میزان تصادفات و فوتی‌های ناشی از آن کاهش یابد.