خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت نام ۱۳ هزار متقاضی عمره

ثبت نام ۱۳ هزار متقاضی عمره
کد خبر : 1671061
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به ثبت نام تعداد ۱۳هزار نفر در کاروانهای مرحله اول عمره سال جاری اعلام کرد: فرصت خوبی برای تشرف بدون فیش زوجهایی است که تاریخ عقد ازدواج آنان در سال جاری است، ایجاد شده و با آماری که دریافت کرده‌ایم انشالله در سال جاری تعداد زیادی از زوج‌های جوان پیوند مشترکشان را در کنار خانه خدا و حرم پیامبر و ائمه بقیع آغاز خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، اکبر رضایی با اشاره به استقبال خوب هموطنان از اعزام‌های سفر عمره در سال جاری گفت: در روزهای اخیر ۱۳هزار نفر از دارندگان فیش جهت اعزام در ماه‌های آتی ثبت نام خود را انجام داده‌اند و از ابتدای شهریور تشرف زائران به سرزمین وحی آغاز خواهد شد.

معاون حج و عمره سازمان با اشاره به آغاز ثبت نام زوج‌های جوان از روز گذشته اعلام کرد: فرصت خوبی برای تشرف بدون نوبت کسانی که در سال جاری زندگی خود را آغاز کرده‌اند ایجاد شده و با گزارشاتی که دریافت کرده‌ایم انشالله در سال جاری تعداد زیادی از زوج‌های جوان پیوند مشترکشان را در جوار خانه خدا آغاز خواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ رضایی درخصوص آمار متقاضیان زن در عمره ۱۴۰۴ گفت: تاکنون حدود ۶۰درصد متقاضیان اعزام را بانوان محترم تشکیل داده‌اند و این علاقمندی معنادار، تاثیر قابل توجهی در ترویج فرهنگ معنوی زیارت در کانون خانواده خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور