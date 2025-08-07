ثبت نام ۱۳ هزار متقاضی عمره

به گزارش ایلنا، اکبر رضایی با اشاره به استقبال خوب هموطنان از اعزام‌های سفر عمره در سال جاری گفت: در روزهای اخیر ۱۳هزار نفر از دارندگان فیش جهت اعزام در ماه‌های آتی ثبت نام خود را انجام داده‌اند و از ابتدای شهریور تشرف زائران به سرزمین وحی آغاز خواهد شد.



معاون حج و عمره سازمان با اشاره به آغاز ثبت نام زوج‌های جوان از روز گذشته اعلام کرد: فرصت خوبی برای تشرف بدون نوبت کسانی که در سال جاری زندگی خود را آغاز کرده‌اند ایجاد شده و با گزارشاتی که دریافت کرده‌ایم انشالله در سال جاری تعداد زیادی از زوج‌های جوان پیوند مشترکشان را در جوار خانه خدا آغاز خواهند کرد.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ رضایی درخصوص آمار متقاضیان زن در عمره ۱۴۰۴ گفت: تاکنون حدود ۶۰درصد متقاضیان اعزام را بانوان محترم تشکیل داده‌اند و این علاقمندی معنادار، تاثیر قابل توجهی در ترویج فرهنگ معنوی زیارت در کانون خانواده خواهد داشت.

