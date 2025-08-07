ثبت نام ۱۳ هزار متقاضی عمره
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به ثبت نام تعداد ۱۳هزار نفر در کاروانهای مرحله اول عمره سال جاری اعلام کرد: فرصت خوبی برای تشرف بدون فیش زوجهایی است که تاریخ عقد ازدواج آنان در سال جاری است، ایجاد شده و با آماری که دریافت کردهایم انشالله در سال جاری تعداد زیادی از زوجهای جوان پیوند مشترکشان را در کنار خانه خدا و حرم پیامبر و ائمه بقیع آغاز خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، اکبر رضایی با اشاره به استقبال خوب هموطنان از اعزامهای سفر عمره در سال جاری گفت: در روزهای اخیر ۱۳هزار نفر از دارندگان فیش جهت اعزام در ماههای آتی ثبت نام خود را انجام دادهاند و از ابتدای شهریور تشرف زائران به سرزمین وحی آغاز خواهد شد.
معاون حج و عمره سازمان با اشاره به آغاز ثبت نام زوجهای جوان از روز گذشته اعلام کرد: فرصت خوبی برای تشرف بدون نوبت کسانی که در سال جاری زندگی خود را آغاز کردهاند ایجاد شده و با گزارشاتی که دریافت کردهایم انشالله در سال جاری تعداد زیادی از زوجهای جوان پیوند مشترکشان را در جوار خانه خدا آغاز خواهند کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ رضایی درخصوص آمار متقاضیان زن در عمره ۱۴۰۴ گفت: تاکنون حدود ۶۰درصد متقاضیان اعزام را بانوان محترم تشکیل دادهاند و این علاقمندی معنادار، تاثیر قابل توجهی در ترویج فرهنگ معنوی زیارت در کانون خانواده خواهد داشت.