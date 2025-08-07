خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون آموزشی وزارت علوم:

نتایج نهایی کنکور از نیمه مهرماه اعلام می‌شود

نتایج نهایی کنکور از نیمه مهرماه اعلام می‌شود
کد خبر : 1671028
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه نتایج نهایی کنکور از نیمه مهرماه اعلام می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود ورودی‌های جدید از ۲۶ مهرماه وارد دانشگاه شوند.

به گزارش ایلنا، ابولفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: برای دانشجویان فعلی، به دلیل تعویق امتحانات ناشی از جنگ دوازده‌روزه، امتحانات شهریور برگزار می‌شود و آغاز سال تحصیلی از اواخر شهریور تا اوایل مهر خواهد بود که هر دانشگاه متناسب با شرایط خود تصمیم خواهد گرفت.

وی افزود: برای داوطلبان کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکترا، با توجه به تأخیر در برگزاری آزمون‌ها و آماده‌سازی سوابق تحصیلی، اعلام نتایج از نیمه مهرماه به بعد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود ورودی‌های جدید از ۲۶ مهرماه وارد دانشگاه شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور