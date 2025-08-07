به گزارش ایلنا، ابولفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: برای دانشجویان فعلی، به دلیل تعویق امتحانات ناشی از جنگ دوازده‌روزه، امتحانات شهریور برگزار می‌شود و آغاز سال تحصیلی از اواخر شهریور تا اوایل مهر خواهد بود که هر دانشگاه متناسب با شرایط خود تصمیم خواهد گرفت.

وی افزود: برای داوطلبان کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکترا، با توجه به تأخیر در برگزاری آزمون‌ها و آماده‌سازی سوابق تحصیلی، اعلام نتایج از نیمه مهرماه به بعد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود ورودی‌های جدید از ۲۶ مهرماه وارد دانشگاه شوند.

