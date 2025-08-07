وزیر آموزش و پرورش:
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان اولویت هر مدیر و معلم باشد
وزیر آموزش و پرورش بر دغدغهمندی مدیران و معلمان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان تأکید کرد و گفت: این مهم باید اولویت هر مسئول یا معلم باشد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستانهای چناران، گلبهار، طرقبه و شاندیز با تأکید بر اینکه در معاونت پرورشی اطلس آسیبهای اجتماعی را طراحی کردیم، گفت: اطلاعات همه مسائل و آسیبها به صورت جزئی از همه مناطق و ادارات در این سامانه قرار میگیرد.
وی آسیبهای اجتماعی را بزرگترین تهدید کشور دانست و افزود: ضرورت دارد همه دستگاهها پای کار طرح نماد بیایند. آسیبهای اجتماعی مانند حشرهای که از درون درخت را میخورد، جامعه را پوک و توخالی میکند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، فعالیتهای مختلفی را برای دانش آموزان تدوین کردیم، تصریح کرد: تمام امکانات و فعالیتها را برای رشد دانش آموزان از جمله ورزشی، فرهنگی و اجتماعی و حتی برنامه ریزی برای اوقات فراغت را با توجه به ذائقههای متفاوت ایجاد کردیم.
وی با تأکید بر اقامه نماز و تبیین آن اظهار کرد: خود را مقید میدانم و به بقیه هم توصیه میکنم نماز را جدی گرفته تا دانشآموزان نیز جدی بگیرند. مهمترین مأموریت ما در حوزه تربیت، توسعه فرهنگ نماز است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی چناران را خواستگاه قرآن خواند و افزود: موفقیتهای بسیار بزرگی در این شهر داشتیم، بنابراین ضرورت دارد با توجه به مأموریتها و اهداف عالی سند تحول بنیادین، تلاش مدیران مضاعف شود.