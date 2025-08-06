اطلاعیه ستاد اربعین درباره زائرانی که خودرو شخصی به شهرهای مرزی می روند

بسمه تعالی

به اطلاع ملت عزیز و محبان اهل بیت(ع) و تمامی متقاضیان سفر اربعین حسینی می‌رساند:

۱- شرایط برای شروع سفر و زیارت اربعین برای تمامی دوستداران و مشتاقان حضرت اباعبدالله(ع) مهیا است و علاقمندان از شرایط موجود می توانند استفاده کنند.

۲- در زمان مراجعه به شهرهای مرزی، خودروهای خود را به پارکینگ‌های مجاز منتقل و از رها کردن خودروها در جاده‌ و خیابان خودداری فرمایند.

۳- توصیه می‌گردد زائران گرامی که قصد سفر به عراق را دارند، سفر خود را به روزهای پایانی مراسم اربعین موکول نکنند.

۴- به تمامی زائران گرامی اربعین تاکید می‌گردد همچون همیشه اصول و مراقبت‌های بهداشتی را در معابر عمومی و مکان‌های زیارتی و اقامتی رعایت فرمایند.

۵- با توجه به گرمای هوا و احتمال مسمومیت و بروز بیماری های مختلف از غذا های ساده، سبک و کم حجم استفاده نمایند.

۶- با توجه به مصرف بسیار بالای آب و یخ و سختی تامین آن در ایران و عراق، در مصرف صحیح و عدم اسراف آن تاکید می گردد.

۷- در صورت مفقود شدن گذرنامه جهت اخذ برگ عبور به کنسولگری‌ها مراجعه یا شماره تلفن ۱۲۸ بدون نیاز یه سیم کارت ایرانی و یا عراقی تماس بگیرند.

۸- زائران عزیز در طول سفر نسبت به مراقبت از وسایل و مدارک همراه خود کوشا باشند.