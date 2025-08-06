به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه شماره ۶ ستاد مرکزی اربعین به این شرح است:

اطلاعیه شماره ۶ ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۴

بسمه تعالی

به اطلاع ملت عزیز و محبان اهل بیت (ع) و تمامی متقاضیان سفر اربعین حسینی می‌رساند:

۱- از توجه و همراهی زائرین عزیز به اطلاعیه‌های ستاد مرکزی اربعین تشکر می‌نماییم. لذا تأکید می‌گردد که تنها اطلاع‌رسانی‌های این ستاد برای راهنمایی سفر اربعینی معتبر می‌باشد و مصاحبه‌ها و گزارشات افراد غیرمسئول نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری زائرین عزیز باشد.

۲- زائرین گرامی توجه داشته باشند: آدرس، نام و شماره تلفن همراهان را در جیب یا وسایل افراد سالخورده و کودکان قرار دهند تا در صورت گم‌شدن، مسئولین امر بتوانند در کمترین زمان ممکن این افراد را به آغوش همراهانشان برگردانند.

۳- با توجه به ازدحام جمعیت در اماکن مقدسه عراق، بر کاهش ماندگاری و حداقل توقف (خصوصاً در شهر کربلا) تأکید می‌گردد.

۴- به تمامی زائران اربعین توصیه می‌شود آدرس سفارت، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های کنسولی ایران در کشور عراق را از طریق سایت وزارت امور خارجه به‌همراه داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند به آسانی به آن دفاتر مراجعه نمایند.

۵- یادآور می‌شود زائران گرامی از حضور بدون گذرنامه در مرزها جداً خودداری و قبل از عزیمت به سفر حتما نسبت به اخذ گذرنامه معتبر اقدام نمایند.

۶- با توجه مدت زمان ماندگاری غذاهای پخته شده به مدت دو ساعت، از نگهداری و حمل و مصرف غذا پس از این زمان جدا خودداری شود.