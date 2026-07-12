به گزارش خبرنگار ایلنا، جمشید درستکار اظهار کرد:با اشاره به تشدید ناترازی گاز کشور در پی آسیب وارد شده به بخش‌هایی از تأسیسات پارس جنوبی، بر ضرورت آمادگی زودهنگام برای فصل سرما تأکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن آذربایجان‌غربی در انتهای شبکه سراسری گاز، مدیریت مصرف و تأمین به‌موقع سوخت جایگزین از هم‌اکنون باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی قرار گیرد.

وی افزود: شرایط خاص جغرافیایی آذربایجان‌غربی و قرار گرفتن این استان در انتهای شبکه سراسری گاز، برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

درستکار،افزود: ناترازی گاز در کشور همچنان پابرجاست و آسیب‌هایی که در جریان جنگ اخیر به بخش‌هایی از تأسیسات پارس جنوبی وارد شد، این شرایط را تشدید کرده است؛ از این‌رو لازم است از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای عبور از فصل سرد سال اندیشیده شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مدیریت مصرف، مهم‌ترین راهکار برای حفظ پایداری شبکه گاز در ماه‌های سرد سال است، گفت: همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از افت فشار و تداوم خدمت‌رسانی داشته باشد.

درستکار با اشاره به نقش سپاه و بسیج در حوزه فرهنگ‌سازی، تصریح کرد: انتظار داریم این نهادها با توجه به ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، در تبیین اهمیت مصرف بهینه گاز و اطلاع‌رسانی درباره ضرورت آمادگی برای زمستان، شرکت گاز را همراهی کنند.

وی همچنین از واحدهای تولیدی خواست نسبت به تأمین سوخت مایع مورد نیاز خود برای فصل پاییز و زمستان اقدام کنند و افزود: مکاتبات لازم با صنایع انجام شده و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه نیز اعلام کرده است که هیچ محدودیتی برای تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه و تأمین سوخت جایگزین می‌تواند زمینه عبور از زمستان پیش‌رو را بدون اختلال در تأمین انرژی فراهم کند.

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