شهردار ارومیه:
جشنواره کبودان میتواند به یکی از سرمایههای فرهنگی و گردشگری شهر تبدیل شود
شهردار ارومیه،با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شهر گفت: جشنواره کبودان در صورت برنامهریزی صحیح میتواند به یکی از سرمایههای مهم فرهنگی و جاذبههای گردشگری ارومیه تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیدین رحمانی رضاییه، با تأکید بر اهمیت همافزایی و تعامل میان ارکان مدیریتی استان گفت: همراهی حاکمیت استان، تعامل سازنده با امام جمعه و درایت در ارتباطات، از نقاط عطف مسیر توسعه و پیشرفت ارومیه به شمار میرود.
رحمانی رضاییه با اشاره به تلاش مدیریت شهری در حوزههای مختلف اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری با وجود محدودیتها و شرایط موجود، در بخشهای مختلف برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و توسعه زیرساختها تلاش میکند.
وی افزود: با وجود چالشهای اخیر در کشور و عبور از روزهای دشوار، اتحاد و همدلی مهمترین دستاورد این دوره بوده و همین انسجام اجتماعی، رمز موفقیت کشور در شرایط مختلف محسوب میشود.
شهردار ارومیه ادامه داد: در این مسیر، الگوهای جدیدی برای دستیابی به موفقیت و توسعه کشور ترسیم شده که میتواند مبنای حرکت در سالهای آینده باشد.
رحمانی رضاییه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه توسعه شهری گفت: نگاه ما حفاظت از داشتههای شهری و صیانت از هویت تاریخی ارومیه است تا توسعه در کنار حفظ اصالت شهر دنبال شود.
وی درباره پروژههای شهری نیز اظهار کرد: رودخانه شهرچای ارومیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در همین راستا برنامهریزی برای اجرای پروژهای با حدود ۵۰ همت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، تفریحی و هنری در جوار این رودخانه انجام خواهد شد.
شهردار ارومیه همچنین با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شهر گفت: جشنواره کبودان در صورت برنامهریزی صحیح میتواند به یکی از سرمایههای مهم فرهنگی و جاذبههای گردشگری ارومیه تبدیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: یکی از رسالتهای اصلی مدیریت شهری، معرفی ارومیه به عنوان یک شهر جهانی و تقویت جایگاه آن در عرصههای فرهنگی و گردشگری است.
شهردار ارومیه با اشاره به تنوع فرهنگی شهر افزود: وجود اقوام و ادیان مختلف و زندگی مسالمتآمیز در کنار یکدیگر، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، وفاق اجتماعی و انسجام در این ایام است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی گفت: هزینهکرد در حوزه فرهنگ، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای نسل آینده است و توسعه فرهنگی، زمینهساز توسعه پایدار شهری خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: یکی از رسالتهای اصلی مدیریت شهری، معرفی ارومیه به عنوان یک شهر جهانی و تقویت جایگاه آن در عرصههای فرهنگی و گردشگری است.
جشنواره کبودان فرصتی برای جهانی شدن ارومیه
در ادامه نشست میر دولت موسوی،دبیر اجرایی جشنواره کبودان با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی ارومیه گفت: نام ارومیه برای بسیاری از مردم یادآور روزهای خوش دریاچه ارومیه است و باید از این ظرفیت ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر این شهر در سطح ملی و بینالمللی استفاده کرد.
موسوی در تشریح اهداف برگزاری این جشنواره اظهار کرد: جشنواره کبودان با رویکرد ایجاد اتحاد و همدلی میان هنرمندان شکل گرفته و تلاش دارد بستری برای تعامل، همافزایی و تولید آثار فرهنگی اثرگذار فراهم کند.
وی افزود: این جشنواره در سطح ملی و بینالمللی برگزار میشود و یکی از اهداف اصلی آن، برندینگ ارومیه در سطح جهانی از طریق ابزار هنر و رسانه است.
دبیر اجرایی جشنواره کبودان با اشاره به نقش سینما در معرفی ظرفیتهای مناطق مختلف عنوان کرد: دعوت از فیلمسازان خارجی برای حضور در جشنواره و معرفی ارومیه و دریاچه ارومیه از برنامههای مهم این رویداد فرهنگی است.
موسوی با بیان اینکه تأثیر فیلم در جامعه بسیار بالاست، گفت: امروز کشورهایی موفقتر هستند که از رسانههای قدرتمند برخوردار باشند و سینما و تولیدات تصویری نقش مهمی در انتقال پیام و تصویرسازی از هویت فرهنگی کشورها دارند.
وی ادامه داد: فیلم میتواند در اشاعه فرهنگ غنی ایرانی و معرفی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری ایفا کند و از این ظرفیت باید به شکل هدفمند استفاده شود.
دبیر اجرایی جشنواره کبودان همچنین از نگاه فرهنگی شهردار ارومیه قدردانی کرد و گفت: برای حرکت به سمت بینالمللی شدن جشنواره کبودان، حمایتها و نگاه فرهنگی مدیران شهری ضرورتی جدی و اجتنابناپذیر است.