نقش کلیدی میدان میوه و تره بار ارومیه در اقتصاد کشاورزی منطقه/ماهانه بیش از ۳۰۰۰تن محصولات کشاورزی وارد میدان تره بار می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی آرنگ‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه میدان تره‌بار ارومیه اظهار کرد: این میدان چهارمین میدان بزرگ کشور و نخستین میدان سنتی ایران است که ماهانه بیش از ۳ هزار تن محصولات کشاورزی وارد آن می‌شود و این میزان در ایام برداشت به ۶ هزار تن افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر قیمت‌گذاری مستقیم محصولات کشاورزی منطقه در میدان تره‌بار ارومیه تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد فعالیت اقتصادی ارومیه به حوزه کشاورزی وابسته است و فعالیت شبانه‌روزی این میدان، تحویل آسان و سریع محصولات کشاورزان را فراهم کرده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان ارومیه ادامه داد: میدان تره‌بار این شهر با حذف دلالان، مقابله با سودجویی و جلوگیری از دخالت سیاسیون، امنیت اقتصادی اصناف را تأمین کرده و نقش مهمی در تقویت چرخه اقتصادی و اشتغال منطقه دارد.

وی در ادامه بر لزوم ساماندهی محل‌های جمع‌آوری بدون ضابطه میوه در اطراف میدان تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در احداث سردخانه‌ها و مراکز بسته‌بندی برای جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی ضروری است.

آرنگ‌پور همچنین با اشاره به جشنواره‌های فصلی افزود: این جشنواره‌ها باید مبنای اصلی تبلیغات و معرفی توانمندی‌های کشاورزی استان باشند، اما در عمل شاهد برگزاری برنامه‌هایی هستیم که ارتباطی با تولیدکنندگان واقعی ندارند.

وی با انتقاد از نحوه برگزاری جشنواره انگور خاطرنشان کرد: متأسفانه کشاورزان، اصناف و فروشندگان به‌عنوان متولیان اصلی تولید میوه در این جشنواره‌ها نادیده گرفته می‌شوند و برخی برنامه‌هایی که توسط دلالان برگزار می‌شود، هیچ نقشی در معرفی ظرفیت‌های واقعی کشاورزی استان ندارد.

انتهای پیام/