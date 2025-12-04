نهضت زیبا سازی شهر ارومیه آغاز شد
دبیر نهضت زیباسازی شهرداری ارومیه از آغاز نهضت زیباسازی در کلانشهر ارومیه خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح ایجاد وحدت بصری و ساماندهی معابر و المان های شهری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی اصغرزاده، از آغاز رسمی پروژه راهبردی «نهضت زیباسازی برای ارومیه» خبر داد و آن را نقطه شروع تحولی اساسی در سیمای شهری ارومیه دانست.
به گفته وی، این طرح در دو فاز کوتاهمدت و میانمدت اجرا می شود و هدف آن ایجاد وحدت بصری، ساماندهی معابر و نماهای شهری، تقویت فضاهای عمومی و توسعه المانهای هنری است.
اصغرزاده با تأکید بر اینکه زیباسازی شهری تنها یک اقدام ظاهری نیست، گفت:زیباسازی سرمایهگذاری بلندمدتی است که مستقیماً بر کیفیت زندگی، امنیت روانی و نشاط اجتماعی شهروندان تأثیر میگذارد.
وی افزود:شهری که سیمای منظم و آرامشبخش داشته باشد، احساس تعلق و رضایت بیشتری در میان مردم ایجاد میکند.
دستیار ویژه شهردار ارومیه افزود: توجه به میراث تاریخی، بهرهگیری از نشانههای فرهنگی و تقویت هویت بصری ارومیه از محورهای مهم این طرح است و تجربههای موفق جهانی نیز نشان میدهد که شهرهای برخوردار از سیمای منسجم، مشارکت اجتماعی بالاتر و پویایی اقتصادی بیشتری دارند.
دبیر نهضت زیباسازی شهرداری ارومیه،مشارکت شهروندان را لازمه موفقیت این نهضت عنوان کرد و گفت: مردم شریک اصلی مدیریت شهری در حفظ و نگهداشت محیط عمومی هستند و بدون همکاری آنها، هیچ برنامه زیباسازی ماندگار نخواهد شد.
بهگفته وی «نهضت زیباسازی» میتواند ارومیه را به الگویی شاخص در مدیریت شهری انسانمحور و هویتمدار تبدیل کند و فصل تازهای از پیشرفت و تعالی را برای این شهر رقم بزند.