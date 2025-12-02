خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش ۹ درصدی تولد و افزایش ۱۲.۵ درصدی فوت در آذربایجان‌غربی/ثبت هر ۱۲دقیقه یک تولد و هر نیم ساعت یک فوتی

کاهش ۹ درصدی تولد و افزایش ۱۲.۵ درصدی فوت در آذربایجان‌غربی/ثبت هر ۱۲دقیقه یک تولد و هر نیم ساعت یک فوتی
کد خبر : 1721937
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ثبت‌احوال آذربایجان‌غربی از کاهش ۹درصدی آمار تولد در آذربایجان‌ غربی نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید احمدی در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به ادامه روند نزولی تولد در استان گفت: تعداد تولدهای ثبت‌شده در هشت‌ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۸ هزار و ۸۳۵ مورد رسیده است.

وی همچنین از افزایش ۱۲.۵ درصدی آمار فوتی‌ها خبر داد و گفت: امسال بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۰ نفر در استان جان خود را از دست داده‌اند.

مدیرکل ثبت‌احوال آذربایجان‌غربی افزود: تعداد تولدها در این مدت ۲ هزار و ۸۲۰ مورد کمتر از سال گذشته بوده و لازم است برای تغییر این روند همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر ۱۲ دقیقه یک نوزاد در آذربایجان‌غربی متولد می‌شود، ادامه داد: آمار فوت در استان اما روند افزایشی داشته است.

احمدی با بیان اینکه امسال ۱۲ هزار و ۵۵۸ نفر در استان فوت کرده‌اند، گفت: این رقم در مقایسه با ۱۱ هزار و ۱۶۷ نفر سال گذشته، ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، بر اساس این آمار به‌طور تقریبی هر نیم ساعت یک نفر در آذربایجان‌غربی جان خود را از دست می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی