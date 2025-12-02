به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید احمدی در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به ادامه روند نزولی تولد در استان گفت: تعداد تولدهای ثبت‌شده در هشت‌ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۸ هزار و ۸۳۵ مورد رسیده است.

وی همچنین از افزایش ۱۲.۵ درصدی آمار فوتی‌ها خبر داد و گفت: امسال بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۰ نفر در استان جان خود را از دست داده‌اند.

مدیرکل ثبت‌احوال آذربایجان‌غربی افزود: تعداد تولدها در این مدت ۲ هزار و ۸۲۰ مورد کمتر از سال گذشته بوده و لازم است برای تغییر این روند همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر ۱۲ دقیقه یک نوزاد در آذربایجان‌غربی متولد می‌شود، ادامه داد: آمار فوت در استان اما روند افزایشی داشته است.

احمدی با بیان اینکه امسال ۱۲ هزار و ۵۵۸ نفر در استان فوت کرده‌اند، گفت: این رقم در مقایسه با ۱۱ هزار و ۱۶۷ نفر سال گذشته، ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، بر اساس این آمار به‌طور تقریبی هر نیم ساعت یک نفر در آذربایجان‌غربی جان خود را از دست می‌دهد.

