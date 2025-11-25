توزیع بیش از ۱۷۰۰۰ تن قیر رایگان در بین شهرداری های آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، پیمان آرامون در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه ارزش این میزان قیر بالغ بر پنج هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال است، افزود: بهسازی معابر خاکی، آسفالت‌ریزی و بهبود شرایط محلات هدف «طرح بازآفرینی شهری» از مهم‌ترین اهداف این تخصیص به‌شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه این میزان قیر زمینه اجرای پروژه‌های گسترده عمرانی در محلات فرسوده را فراهم کرده است، گفت: این محلات به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و نیاز جدی به نوسازی در اولویت برنامه‌های توسعه شهری قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه وضعیت فعلی برخی مناطق متناسب با جایگاه تاریخی و فرهنگی ارومیه نیست، خاطرنشان کرد: تحقق تحول در این حوزه نیازمند برنامه‌ای جامع و اقدام مشترک دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و جامعه محلی است.

وی گفت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و بهبود زیرساخت‌های محلات هدف شهر ارومیه، تأمین ۵۰۰۰ تن قیر، گام تازه‌ای در مسیر توسعه و نوسازی بافت‌های شهری است؛ اقدامی که زمینه‌ساز افزایش ایمنی، زیبایی و رفاه شهروندان خواهد بود.

وی تأکید کرد: ارتقای شاخص‌های کالبدی در محلات هدف بازآفرینی شهری و بهبود سطح زندگی ساکنان محله‌ها، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های راه و شهرسازی استان است.

