به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا اصغری در مراسم گلنگ زنی کشتارگاه صنعتی میاندوآب اظهار کرد:در این همایش، ۶۱ طرح بخش کشاورزی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۷ هزار میلیارد تومان ارائه شده است که نشان از ظرفیت بالای این استان در جذب سرمایه دارد.

اصغری با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در بخش کشاورزی افزود:در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه کشاورزی و زنجیره‌های وابسته آماده اجراست که تحقق آن نقش مهمی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری منابع آبی و خاکی استان خواهد داشت.

وی ادامه داد:یکی از طرح‌های ارزشمند و ملی در دست اجرا، ایجاد شهرک تولید نهال شناسنامه‌دار ایران در شهرستان میاندوآب است که با دستور استاندار و پیگیری‌های انجام‌شده، در زمینی به مساحت بیش از ۱۶۰ هکتار احداث خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت بالای میاندوآب در تولید نهال گفت: میاندوآب بیش از ۵۰ درصد نهال کشور را تولید می‌کند و اجرای شهرک تخصصی می‌تواند بسیاری از مشکلات تأمین نهال در کشور را برطرف کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش کم‌آبی در استان تصریح کرد:طرح‌های متعددی برای مدیریت مصرف آب و احیای دریاچه ارومیه آماده اجراست که برای اجرای آنها حدود ۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز است.

اصغری تصریح کرد: در صورت تأمین سالانه ۱۵ همت از این اعتبار، بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد که این امر می‌تواند زمینه‌ساز احیای تدریجی دریاچه ارومیه باشد.

وی در پایان گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، دشت میاندوآب همچنان با چالش‌های جدی در زمینه منابع آب مواجه است و مدیریت هوشمند مصرف آب در بخش کشاورزی ضروری است.

