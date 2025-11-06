خبرگزاری کار ایران
رییس جهاد کشاورزی استان:

آذربایجان‌غربی آماده جهش کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی/میاندوآب ۵۰ درصد نهال کشور را تولید می‌کند

کد خبر : 1710478
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و زنجیره‌های وابسته آماده آغاز عملیات اجرایی است که تکمیل آنها گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا اصغری در مراسم گلنگ زنی کشتارگاه صنعتی میاندوآب  اظهار کرد:در این همایش، ۶۱ طرح بخش کشاورزی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۷ هزار میلیارد تومان ارائه شده است که نشان از ظرفیت بالای این استان در جذب سرمایه دارد.

اصغری با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در بخش کشاورزی افزود:در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه کشاورزی و زنجیره‌های وابسته آماده اجراست که تحقق آن نقش مهمی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری منابع آبی و خاکی استان خواهد داشت.

وی ادامه داد:یکی از طرح‌های ارزشمند و ملی در دست اجرا، ایجاد شهرک تولید نهال شناسنامه‌دار ایران در شهرستان میاندوآب است که با دستور استاندار و پیگیری‌های انجام‌شده، در زمینی به مساحت بیش از ۱۶۰ هکتار احداث خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت بالای میاندوآب در تولید نهال گفت: میاندوآب بیش از ۵۰ درصد نهال کشور را تولید می‌کند و اجرای شهرک تخصصی می‌تواند بسیاری از مشکلات تأمین نهال در کشور را برطرف کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش کم‌آبی در استان تصریح کرد:طرح‌های متعددی برای مدیریت مصرف آب و احیای دریاچه ارومیه آماده اجراست که برای اجرای آنها حدود ۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز است.

اصغری تصریح کرد: در صورت تأمین سالانه ۱۵ همت از این اعتبار، بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد که این امر می‌تواند زمینه‌ساز احیای تدریجی دریاچه ارومیه باشد.

وی در پایان گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، دشت میاندوآب همچنان با چالش‌های جدی در زمینه منابع آب مواجه است و مدیریت هوشمند مصرف آب در بخش کشاورزی ضروری است.

