نهضت ملی مسکن و طرح‌های راهسازی با سرعت در آذربایجان‌ غربی پیش می‌روند/اجرای ۶۰۰کیلومتر راه اصلی چ بزرگراهی در استان

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی گفت: فعالیت پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و مسکن در استان با شتاب در حال اجراست و آذربایجان‌ غربی به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.

پیمان آرامون در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۰ کارگاه راهسازی در سطح استان فعال بوده و عملیات اجرایی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و بزرگراهی آذربایجان‌غربی در جریان است.

وی ارزش ریالی به‌روز طرح‌های راهسازی استان را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با پیگیری‌های استاندار و تخصیص به‌موقع منابع مالی، روند تزریق اعتبار به طرح‌های راهسازی تسریع یافته و این امر موجب شتاب در اجرای پروژه‌ها شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: تأمین زمین و اجرای این طرح با قوت ادامه دارد و تاکنون هیچ‌گونه مشکل جدی در روند اجرا گزارش نشده است.

آرامون در پایان افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان در بخش احداث ساختمان‌های دولتی و تأسیسات عمومی نیز فعال است و هم‌اکنون ۲۸ پروژه ساختمانی عمومی در نقاط مختلف آذربایجان‌غربی در دست اجرا قرار دارد.

 

