به گزارش خبرنگار ایلنا، در مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی گوهرشاد ارومیه با حضور نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و آیدین رحمانی، شهردار ارومیه از ۵۰ نفر از طراحان پوشاک ایرانی‌_اسلامی شرکت‌کننده در این نمایشگاه تجلیل به‌عمل آمد.

این رویداد به منظور ترویج فرهنگ پوشش ایرانی و اسلامی، تقویت رقابت سالم میان تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی مردم به پوشاک داخلی به مدت پنج روز در پارک جنگلی ارومیه برگزار شد‌.

برگزاری مسابقات میان نوجوانان و جوانان، اهدای جوایز و ایجاد فضای تفریحی برای خانواده‌ها از جمله برنامه‌های جنبی این نمایشگاه بود.

