تجلیل از طراحان پوشاک ایرانی_اسلامی شرکتکننده در نمایشگاه ملی گوهرشاد ارومیه
در مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی گوهرشاد ارومیه از ۵۰ نفر از طراحان پوشاک ایرانی_اسلامی شرکتکننده در این نمایشگاه تجلیل بهعمل آمد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی گوهرشاد ارومیه با حضور نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و آیدین رحمانی، شهردار ارومیه از ۵۰ نفر از طراحان پوشاک ایرانی_اسلامی شرکتکننده در این نمایشگاه تجلیل بهعمل آمد.
این رویداد به منظور ترویج فرهنگ پوشش ایرانی و اسلامی، تقویت رقابت سالم میان تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی مردم به پوشاک داخلی به مدت پنج روز در پارک جنگلی ارومیه برگزار شد.
برگزاری مسابقات میان نوجوانان و جوانان، اهدای جوایز و ایجاد فضای تفریحی برای خانوادهها از جمله برنامههای جنبی این نمایشگاه بود.