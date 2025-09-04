به گزارش خبرنگار ایلنا،قاسم کریمی، در نشست خبری مشترک متولیان نمایشگاه طلا با رسانه ها، از تعهد معدن زره‌شوران تکاب برای تأمین طلای مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان استان خبر داد و آن را نقطه عطفی در توسعه صنعت طلا و جواهر و ایجاد ارزش افزوده پایدار برای آذربایجان‌غربی دانست.

وی افزود:طبق دستورالعمل جدید، معدن زره‌شوران تکاب متعهد شده طلای مورد نیاز تولیدکنندگان استان را تأمین کند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه، موجب رونق صنایع پایین‌دستی، افزایش اشتغال و تقویت زنجیره ارزش صنعت طلا در استان خواهد شد.

آذربایجان غربی رتبه نخست ذخایر طلای کشور

کریمی با بیان اینکه طلا یکی از عوامل مهم و اثرگذار در اقتصاد ملی است،گفت:آذربایجان‌غربی با رتبه نخست ذخایر طلای کشور و جایگاه در جمع ۱۰ استان برتر معدنی، ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه این صنعت دارد. علاوه بر آن، موقعیت ژئوپلیتیک استان با بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه، فرصت‌های ویژه‌ای برای تجارت و صادرات فراهم کرده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه با بیان اینکه،نمایشگاه طلا تلفیقی از هنر، صنعت و‌ دانش بنیان است گفت: این نمایشگاه نقش ارزشمندی در معرفی جایگاه معادن و فرآوری های آن ، ارزش افزوده و طلا دارد .

بازدید ۵۰هزار نفر از نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر

حسین داننده، رئیس اتحادیه طلا و جواهر ارومیه نیز با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاه، گفت:در دو روز نخست، به‌طور میانگین بیش از ۵۰ هزار نفر از نمایشگاه بازدید کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم در دو روز باقیمانده این عدد چند برابر شود.

وی افزود: در کنار این نمایشگاه تفاهم نامه ای با اصناف و اتحادیه سایر کشور ها نیز به امضا رسیده است.

انتهای پیام/