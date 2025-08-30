خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشته طلا و جواهرسازی در دانشگاه ارومیه راه اندازی می شود/ ارومیه میزبان نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر

رشته طلا و جواهرسازی در دانشگاه ارومیه راه اندازی می شود/ ارومیه میزبان نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر
کد خبر : 1680090
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته دانشگاهی طلا و جواهرسازی در دانشگاه آفاق ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،حسین داننده در نشست خبری با اصحاب رسانه،از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته دانشگاهی طلا و جواهرسازی در دانشگاه آفاق ارومیه خبر داد و گفت: هم‌اکنون این رشته در دانشگاه آزاد و علمی‌کاربردی تدریس می‌شود و دانشجویانی از کشورهای همسایه از جمله اربیل عراق برای فراگیری آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

داننده،با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه طلا و جواهر در ارومیه افزود: این رویداد با مشارکت ۵۴ غرفه از ۱۰ استان کشور و نمایندگانی از ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود که ۳۰ غرفه آن به ارومیه اختصاص دارد.

به گفته وی، برند «زر‌سازان یاقوت» برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان گفت: مجموع ۸۸۰ واحد طلافروش و طلاساز دارای پروانه در ارومیه، عضو اتحادیه طلافروشان هستندو حدود ۱۵۰ واحد فاقد مجوز هستند که مشکلات مالیاتی دلیل اصلی این موضوع است.

وی تأکید کرد:  تمهیداتی برای ساماندهی و دریافت پروانه کسب این واحدها اندیشیده شده است.

داننده افزود: با هماهنگی نیروی انتظامی،تدابیر امنیتی ویژه ای برای برگزاری نمایشگاه اتخاذ شده و بازدید برای عموم آزاد خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش