به گزارش خبرنگار ایلنا،حسین داننده در نشست خبری با اصحاب رسانه،از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته دانشگاهی طلا و جواهرسازی در دانشگاه آفاق ارومیه خبر داد و گفت: هم‌اکنون این رشته در دانشگاه آزاد و علمی‌کاربردی تدریس می‌شود و دانشجویانی از کشورهای همسایه از جمله اربیل عراق برای فراگیری آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

داننده،با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه طلا و جواهر در ارومیه افزود: این رویداد با مشارکت ۵۴ غرفه از ۱۰ استان کشور و نمایندگانی از ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود که ۳۰ غرفه آن به ارومیه اختصاص دارد.

به گفته وی، برند «زر‌سازان یاقوت» برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان گفت: مجموع ۸۸۰ واحد طلافروش و طلاساز دارای پروانه در ارومیه، عضو اتحادیه طلافروشان هستندو حدود ۱۵۰ واحد فاقد مجوز هستند که مشکلات مالیاتی دلیل اصلی این موضوع است.

وی تأکید کرد: تمهیداتی برای ساماندهی و دریافت پروانه کسب این واحدها اندیشیده شده است.

داننده افزود: با هماهنگی نیروی انتظامی،تدابیر امنیتی ویژه ای برای برگزاری نمایشگاه اتخاذ شده و بازدید برای عموم آزاد خواهد بود.

