سرعت گرفتن بهسازی آزادراه تبریز - زنجان با افزایش تیمهای عملیاتی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی گفت: عملیات اجرایی طرح بهسازی آزادراه تبریز - زنجان با افزایش تعداد تیمهای عملیاتی از ۶ به هشت گروه شتاب گرفت.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عبدالحسین علیاکبری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت آزادراه تبریز–زنجان به عنوان یکی از محورهای اصلی و پرتردد شمالغرب کشور، افزود: این اقدام با هدف تسریع در اجرای عملیات، افزایش جبهههای کاری و بهرهگیری حداکثری از فرصت مناسب فصل کاری انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۱۹۲ کیلومتر از این آزادراه در حوزه این استان قرار دارد، اظهار کرد: هم اکنون تیم های پیمانکاری در حال بهسازی و روکش آسفالت مناطق با وضعیت خرابی شدید هستند و بهسازی و ارتقای کیفیت این آزادراه از اولویتهای مهم حوزه راهداری استان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه تلاش می شود با تقویت ظرفیتهای اجرایی، عملیات با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود، گفت: افزایش تیم های عملیاتی نقش موثری در تسریع روند عملیات و دستیابی به اهداف پیشبینی شده پروژه خواهد داشت.
علیاکبری، با تاکید بر اهمیت حفظ کیفیت اجرای عملیات بهسازی این محور از سوی پیمانکاران، ادامه داد: هدف ما صرفا افزایش سرعت کار نیست، بلکه اجرای عملیات با رعایت استانداردهای فنی، ارتقای کیفیت سطح راه و افزایش ایمنی و رضایتمندی کاربران جادهای به صورت همزمان دنبال میشود.
وی یادآور شد: تلاش مجموعه راهداری استان این است که عملیات بهسازی این محور مواصلاتی در سریعترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به سرانجام برسد.