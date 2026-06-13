به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار روز شنبه در جریان بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی منطقه برای ارتقای خدمات شهری اظهار کرد: همکاری میان شهرداری تبریز و تراکتورسازی گامی راهبردی برای تقویت حوزه پدافند غیرعامل و تأمین نیازهای استراتژیک کلان‌شهر تبریز محسوب می‌شود.

وی آذربایجان را به واسطه داشتن صنایعی همچون تراکتورسازی، قطب بی‌بدیل صنعتی در سطح کشور و منطقه دانست و افزود: هدف از این بازدید، بررسی ظرفیت‌های تولید ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات تخصصی برای تأمین نیازهای مدیریت شهری با تکیه بر توان بومی است.

سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی در حوزه ایمنی شهر

شهردار تبریز با اشاره به اولویت مدیریت شهری در ارتقای سطح ایمنی شهروندان گفت: طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای خرید تجهیزات آتش‌نشانی سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل توجهی از آن مستقیماً از مجموعه تراکتورسازی تأمین شده است.

هوشیار همچنین از نوسازی و جوان‌سازی ناوگان اتوبوسرانی و آتش‌نشانی تبریز خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش حمل‌ونقل عمومی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری و به ناوگان شهری افزوده شده است.

وی درباره جبران استهلاک ناوگان خدمات شهری اظهار کرد: در حال حاضر قراردادهایی به ارزش پنج تا ۶ هزار میلیارد ریال در این بخش منعقد شده است. هدف‌گذاری ما افزایش این رقم به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال است که پیش‌بینی می‌شود مجموع بودجه اختصاص‌یافته برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات شهری از مرز ۲۰ هزار میلیارد ریال فراتر رود.

تقویت پدافند غیرعامل با تکیه بر توان داخلی

شهردار تبریز بررسی نیازمندی‌های جدید در حوزه پدافند غیرعامل را از دیگر اهداف این بازدید برشمرد و تصریح کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تأمین تجهیزات این حوزه آغاز شده و مجموعه تراکتورسازی نیز آمادگی کامل خود را برای تأمین نیازهای کلان‌شهر تبریز اعلام کرده است.

هوشیار در پایان خاطرنشان کرد: گروه صنعتی تراکتورسازی با وجود تحریم‌های بین‌المللی، با صدور محصولات خود به بیش از ۲۰ کشور جهان، توانمندی فنی و اقتصادی متخصصان داخلی را به اثبات رسانده و الگویی موفق از تولید ملی است.

امضای تفاهم‌نامه همکاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی شهرداری کرج با تراکتورسازی ایران

امروز همچنین شهرداری کرج و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، تفاهم‌نامه‌ همکاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی در حوزه تامین تجهیزات آتش‌نشانی و ناوگان خدمات شهری امضا کردند.

شهردار کرج روز شنبه در حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و امضای تفاهم نامه مذکور به خبرنگاران گفت: این تفاهم نامه برای تامین ناوگان خدمات شهری در راستای ارتقای توانمندی‌های خدمات شهری و تامین ماشین‌آلات تخصصی شهرداری کرج منعقد شده است.

مهرداد کیانی، با بیان اینکه گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های بالا و مغزهای متفکر صنعت ایران محسوب می شود، افزود: اگرچه کرج در حوزه حمل‌ و نقل عمومی وضعیت مطلوبی دارد اما در بخش خدمات شهری همواره نیاز به افزایش تعداد ماشین آلات و ارتقای استانداردهای آن احساس می‌شود.

وی اظهار کرد: به همین دلیل با اختصاص اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای خرید ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۵، مقرر شد تا از توانمندی‌های صنایع تبریز و تراکتورسازی برای تامین این نیازها استفاده شود.

شهردار کرج گفت: تولیدات این مجموعه نه تنها پاسخگوی نیازهای این شهر خواهد بود، بلکه نشان‌ دهنده پیوند میان صنایع قدرتمند تبریز و توسعه زیرساخت‌های شهری در سراسر ایران است.

کیانی، بر اهمیت استفاده از فناوری داخلی و محصولات ساخت داخل تاکید کرد و ادامه داد: با اتکا به تولیدات گروه صنعتی تراکتورسازی که از دانش فنی، فناوری بومی و تولید محصولاتی باکیفیت و استاندارد برخوردار است می توان بخش عمده‌ای از تامین ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری کرج را در قالب این تفاهم‌نامه تامین کرد.

بزرگترین پل خاورمیانه در کرج با بهره گیری از تولیدات مجموعه تراکتورسازی بازسازی می شود

رییس شورای اسلامی کرج، نیز در این مراسم با اشاره به شرایط حساس و بحرانی پیش آمده در کشور و منطقه، بر ضرورت استفاده از توان داخلی تاکید کرد و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر و انهدام بزرگترین پل خاورمیانه (پل B۱) در کرج توسط دشمن صهیونیستی و آمریکایی، برای بازسازی این زیرساخت حیاتی و جبران خسارات وارده، نیازمند به‌کارگیری حداکثری محصولات و ماشین‌آلات تولید شده در مجموعه تراکتورسازی هستیم.

مسعود محمدی، افزود: تنوع تولیدی این مجموعه می‌تواند نقشی تعیین‌ کننده در پیشبرد اهداف مدیریت شهری کرج و حتی کل کشور ایفا کند چراکه این مجموعه در تولید انواع کامیونت‌ها، ماشین‌آلات آتش‌نشانی و تجهیزات تخصصی حوزه پسماند و خدمات شهری توانمندی های بالایی دارد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری بین شهرداری کرج و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، اظهار کرد: ایجاد ارتباط دوسویه و پایدار بین شهرداری های کرج و تبریز، در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری کشور است.

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده ادوات کشاورزی با هفت شرکت اقماری در تبریز، ۲ شرکت در سنندج و ارومیه فعال بوده و با حدود پنج دهه فعالیت در زمینه تولید تراکتور، در عرصه تولید ۷۱ نوع انواع موتور در بخش های کشاورزی، صنعتی و خودرو فعالیت دارد.

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