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۷۶ مرکز خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی آماده فعالیت شد

۷۶ مرکز خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی آماده فعالیت شد
کد خبر : 1796041
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آماده‌سازی ۷۶ مرکز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل برداشت، زیرساخت‌های لازم برای تحویل محصول گندمکاران فراهم شده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صادق نادری امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی کارگروه خرید تضمینی گندم استان اظهار کرد: مراکز خرید تضمینی شامل سیلوهای دولتی و خصوصی، انبارهای تعاون روستایی و کارخانه‌های آردسازی است و در این مراکز ۱۲۴ کارشناس عامل تشخیص و ذیحساب برای انجام فرآیند خرید به اداره کل غله و خدمات بازرگانی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش تولید گندم در سال زراعی جاری افزود: اجرای طرح‌های افزایش تولید، تأمین بیش از ۵۷ هزار تُن کود یارانه‌ای و توسعه مکانیزاسیون زمینه لازم برای برداشت و خرید این محصول راهبردی را فراهم کرده است.

نادری ادامه داد: در سال زراعی جاری بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ تن کود یارانه‌ای در استان تأمین و توزیع شده که از این میزان ۴۶ هزار و ۲۶۱ تن کود پاییزه و ۱۱ هزار و ۳۴۸ تن کود بهاره بوده است.

وی اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها را از مهم‌ترین برنامه‌های افزایش تولید گندم در استان عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و یافته‌های مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی از جمله ایکاردا و سیمیت در سطح ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان اجرا می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از پرداخت ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون برای خرید ۴۸۹ دستگاه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی خبر داد و افزود: در این مدت ۷۸ هزار تن بذر رسمی و خودمصرفی کشاورزان نیز با استفاده از بیش از ۹۳ هزار کیلوگرم یا لیتر انواع قارچ‌کش‌ها ضدعفونی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی برای گندمکاران گفت: در راستای ارتقای دانش فنی بهره‌برداران، دوره‌های آموزشی و ترویجی برای بیش از ۱۰ هزار نفرروز برگزار شده و بیش از ۸۲ هزار نفر نیز آموزش‌های چهره به چهره دریافت کرده‌اند.

نادری همچنین از اجرای برنامه‌های مقابله با آفات و بیماری‌ها در مزارع استان خبر داد و گفت: مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۹۶ هزار و ۶۰۰ هکتار، کنترل بیماری زنگ زرد در چهار هزار و ۴۶۰ هکتار و مقابله با آفات مختلف از جمله سن گندم، موش و شته روسی در بیش از ۵۲ هزار هکتار انجام شده است.

وی درباره تمهیدات فصل برداشت نیز افزود: برای نوسازی ناوگان برداشت، ۴۴ دستگاه کمباین جدید با استفاده از ۸۸۱ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون جذب شده و دوره‌های آموزشی معاینه فنی کمباین‌ها و آموزش رانندگان نیز برگزار شده است.

نادری تأمین سوخت کمباین‌های بومی و مهاجر و فرسودگی بخشی از ناوگان برداشت را از مهم‌ترین چالش‌های فصل برداشت عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکلات، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

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