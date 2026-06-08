۷۶ مرکز خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی آماده فعالیت شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صادق نادری امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی کارگروه خرید تضمینی گندم استان اظهار کرد: مراکز خرید تضمینی شامل سیلوهای دولتی و خصوصی، انبارهای تعاون روستایی و کارخانه‌های آردسازی است و در این مراکز ۱۲۴ کارشناس عامل تشخیص و ذیحساب برای انجام فرآیند خرید به اداره کل غله و خدمات بازرگانی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش تولید گندم در سال زراعی جاری افزود: اجرای طرح‌های افزایش تولید، تأمین بیش از ۵۷ هزار تُن کود یارانه‌ای و توسعه مکانیزاسیون زمینه لازم برای برداشت و خرید این محصول راهبردی را فراهم کرده است.

نادری ادامه داد: در سال زراعی جاری بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ تن کود یارانه‌ای در استان تأمین و توزیع شده که از این میزان ۴۶ هزار و ۲۶۱ تن کود پاییزه و ۱۱ هزار و ۳۴۸ تن کود بهاره بوده است.

وی اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها را از مهم‌ترین برنامه‌های افزایش تولید گندم در استان عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و یافته‌های مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی از جمله ایکاردا و سیمیت در سطح ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان اجرا می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از پرداخت ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون برای خرید ۴۸۹ دستگاه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی خبر داد و افزود: در این مدت ۷۸ هزار تن بذر رسمی و خودمصرفی کشاورزان نیز با استفاده از بیش از ۹۳ هزار کیلوگرم یا لیتر انواع قارچ‌کش‌ها ضدعفونی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی برای گندمکاران گفت: در راستای ارتقای دانش فنی بهره‌برداران، دوره‌های آموزشی و ترویجی برای بیش از ۱۰ هزار نفرروز برگزار شده و بیش از ۸۲ هزار نفر نیز آموزش‌های چهره به چهره دریافت کرده‌اند.

نادری همچنین از اجرای برنامه‌های مقابله با آفات و بیماری‌ها در مزارع استان خبر داد و گفت: مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۹۶ هزار و ۶۰۰ هکتار، کنترل بیماری زنگ زرد در چهار هزار و ۴۶۰ هکتار و مقابله با آفات مختلف از جمله سن گندم، موش و شته روسی در بیش از ۵۲ هزار هکتار انجام شده است.

وی درباره تمهیدات فصل برداشت نیز افزود: برای نوسازی ناوگان برداشت، ۴۴ دستگاه کمباین جدید با استفاده از ۸۸۱ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون جذب شده و دوره‌های آموزشی معاینه فنی کمباین‌ها و آموزش رانندگان نیز برگزار شده است.

نادری تأمین سوخت کمباین‌های بومی و مهاجر و فرسودگی بخشی از ناوگان برداشت را از مهم‌ترین چالش‌های فصل برداشت عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکلات، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

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