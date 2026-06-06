تداوم تولید در صنعت ریلی/ ایرید پیگیر دستیابی به فناوری سختکاری انفجاری سوزن ریلی
مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید) با تاکید بر استمرار تولید در شرایط سخت اقتصادی، از تلاش این مجموعه برای دستیابی به فناوری سختکاری انفجاری تکهمرکزی سوزن ریلی خبر داد و گفت: پروژه دستیابی به این فناوری با جدیت در حال پیگیری است و نتایج امیدوارکنندهای به دست آمده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد کلامی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، اظهار کرد: تنها راه عبور صنعت از بحرانها، اهتمام جدی به تولید و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی است و مجموعه ایرید نیز در هر شرایطی با تمام توان در مسیر تولید و پشتیبانی از صنعت ریلی کشور فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه رکورد تولید این شرکت در سال گذشته با اتکا به ظرفیت کامل داخلی شکسته شده است، افزود: تأمین تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز شبکه ریلی کشور از مهمترین مأموریتهای ایرید به شمار میرود و در همین راستا تولید سوزن ریلی برای مسیر راهبردی چابهار با اهتمام ویژه در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران درباره روند دستیابی به فناوری سختکاری سوزن ریلی گفت: نخستین تلاشها برای سختکاری ریل در این مجموعه به سال ۱۳۸۷ بازمیگردد که در آن زمان اقداماتی برای سختکاری ریل انجام شد، اما این پروژه با موفقیت همراه نبود و تجهیزات ساختهشده نیز یک سال بعد به عنوان ضایعات واگذار شد.
کلامی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ نیز با همکاری وزارت دفاع پروژه سختکاری انفجاری تکهمرکزی سوزن ریلی آغاز شد که در آن مرحله، قطعه نمونه تولید شده مورد تایید قرار نگرفت و در نهایت پروژه متوقف شد؛ نمونه تولیدی آن طرح نیز هماکنون در سوزن نمایشگاهی محوطه شرکت نصب شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون فناوری مورد نظر به طور کامل در این حوزه بومیسازی نشده است، افزود: اگر فناوری سختکاری در اختیار بود، با توجه به الزامات استانداردی و درخواست برخی مشتریان، این فرآیند تاکنون بر روی تکهمرکزیها اجرا میشد.
مدیرعامل ایرید با تاکید بر ادامه تلاشها در این زمینه گفت: در حال حاضر با جدیت روی این پروژه کار میکنیم و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
کلامی همچنین خاطرنشان کرد: تا پیش از سال ۱۴۰۴ اصرار مشخصی از سوی مشتریان برای انجام فرآیند سختکاری وجود نداشت، اما در شرایط کنونی مشتریان صنعت ریلی بر اجرای این فناوری بر روی تکهمرکزیها تاکید دارند و این موضوع روند پیگیری پروژه را جدیتر کرده است.
وی در ادامه با قدردانی از حمایتهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکتهای فعال در حوزه صنعت ریلی، اظهار کرد: تأمین منابع مالی ارزی از جمله نیازهای اساسی صنعت ریلی کشور است و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در این زمینه میتواند روند توسعه پروژههای زیرساختی را تسریع کند.