خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشایی جاده قدیم میانه _ بستان آباد

کد خبر : 1769285
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه عصر دیروز بر اثر حمله دشمن جاده قدیم میانه _ بستان آباد مسدود شده بود، از بازگشایی این مسیر به همت نیروهای راهداری خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی افزود: جمعه ۱۴ فروردین ماه ساعت ۱۷:۵۳ پل مزمین در ۱۰ کیلومتری جاده میانه ـ تبریز و تونل قره تپه حوزه استحفاظی شهرستان ترکمانچای مورد اصابت حملات وحشیانه رژیم آمریکایی ـ صهیونی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این حملات به پل مزمین آسیب جدی وارد نشده است و یک نفر از شهروندان زخمی شده است که با حضور گروه‌های امدادی به مرکز درمانی اعزام شد و چند خودرو آسیب دید که از اولین دقایق تیم‌های امدادرسان در محل حاثه حاضر شدند.

۲۴ اسفند امسال هم حملات دشمن موجب خسارت دیدن پل ارتباطی در این مسیر شده بود.

شهرستان ۲۰۰ هزار نفری میانه در فاصله ۱۸۰ کیلومتر جنوب تبریز واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار