۱۱۰ شهید و ۱۰۱۵ مجروح جنگ رمضان در آذربایجان شرقی

طبق اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، تعداد شهدای آذربایجان شرقی از اول جنگ تا امروز به ۱۱۰ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، طبق این اطلاعیه امروز یکشنبه ۲۴ اسفند، طی حملات صهیونی - آمریکایی به میهن اسلامی، منطقه قره‌تپه در میانه، سه مقر نظامی در اطراف تبریز و یک مقر نظامی در سردرود مورد اصابت قرار گرفتند.

در حمله به مقر نظامی در سردرود، یک نفر از هموطنان به شهادت رسید و ۹ نفر مجروح شدند. به این ترتیب، در اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا ۲۴ اسفند، ۱۱۰ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند.

علت افزایش شهدا، شهادت برخی مجروحان بستری است. همچنین تعداد مجروحان تا امروز هزار و ۱۵ نفر گزارش شده است. 

بازگشایی جاده قدیم تبریز- میانه و برقراری تردد در آن 

پیرو اطلاعیه صبح امروز مبنی بر تخریب یکی از پل‌های مسیر تبریز به میانه در فاصله ۱۰ کیلومتر مانده به میانه، به استحضار شهروندان عزیز می‌رساند با همت و تلاش نیروهای امدادی و راهداری، بخش تخریب شده پل ترمیم شده و تردد از مسیر مذکور برقرار شد.

