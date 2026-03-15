افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: میزان درآمدهای مالیاتی استان در این فصل ۱۰۱ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۶۲,۸۷ درصد مالیات‌های مستقیم و ۳۷.۱۳ درصد مالیات‌های غیرمستقیم را شامل می‌شود. همچنین این درآمدها نسبت به فصل قبل ۲۶.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است.

وی اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان در مهر ماه ۴۳۳ واحد، آبان ماه ۴۴۶,۳ واحد و آذر ماه ۴۶۸.۷ واحد بوده است.

ذوقی گفت: مقدار کل واردات استان در پاییز امسال، ۱۳۸ هزار تن بوده که نسبت به فصل قبل ۴,۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: در حوزه ثبت رویدادهای حیاتی، تعداد ازدواج‌های استان در پاییز امسال، ۶۰۷۹ رویداد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳,۶درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد طلاق‌ها ۲۶۸۱ رویداد بوده که نسبت به فصل مشابه سال پیش ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان کرد: در پاییز ۱۴۰۴، در شاخص‌های نیروی کار، نرخ بیکاری استان ۷,۱ درصد ثبت شده که نسبت به فصل قبل ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: طبق گزارش شرکت گاز استان، در پاییز ۱۴۰۴ میزان مصرف گاز در بخش خانگی ۷۶۲ میلیون مترمکعب و در بخش صنعت ۱۳۱۱ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۱۳۵,۱۹ درصد افزایش و ۱.۰۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ذوقی ادامه داد: در این مقطع ضریب نفوذ تلفن همراه استان ۱۷۹,۶۳ درصد بوده که نسبت به فصل قبل ۲.۴۸ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد کل مرسولات پستی ارسال‌شده از استان به سایر استان‌ها، یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۹۱ مرسوله بوده که نسبت به فصل قبل ۱۲.۰۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی گفت: در پاییز ۱۴۰۴، تعداد معاملات اموال منقول ثبت‌شده استان ۱۷۴۴ فقره بوده که نسبت به فصل قبل ۵۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرد: تعداد تصادفات درون‌شهری استان ۳۱,۴۲۶ فقره و برون‌شهری ۹,۲۶۲ فقره بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب هفت درصد افزایش و ۶ درصد کاهش داشته است.

ذوقی اعلام کرد: تعداد بیمه‌شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان در پاییز ۱۴۰۴ به ۲,۳۲۷,۱۶۶ نفر رسیده که نسبت به فصل قبل ۰,۱۲ درصد کاهش داشته است.

