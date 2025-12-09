معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی خبر داد:
افزایش ۳۴.۵ درصدی درآمدهای مالیاتی آذربایجان شرقی
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت: درآمدهای مالیاتی استان نسبت به فصل قبل ۳۴.۵۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته و مقدار کل واردات استان در تابستان جاری، ۱۳۲ هزار تن بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان در تیرماه ۳۷۸,۴ واحد، مردادماه ۳۸۸ واحد و شهریورماه ۴۰۸.۳ واحد بوده است.
وی افزود: میزان درآمدهای مالیاتی استان در این فصل ۸۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۵۹,۰۱ درصد مالیاتهای مستقیم و ۴۰.۹۹ درصد مالیاتهای غیرمستقیم را شامل میشود.
وی اضافه کرد: در حوزه ثبت رویدادهای حیاتی، تعداد ازدواجهای استان در تابستان ۱۴۰۴، چهار هزار و ۹۸۴ رویداد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد طلاقها دو هزار و ۳۳۹ رویداد بوده که نسبت به فصل مشابه سال پیش ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است.
ذوقی بیان کرد: در شاخصهای نیروی کار، نرخ بیکاری استان در تابستان جاری، ۸.۳ درصد ثبت شده که نسبت به فصل قبل ۳.۱ درصد افزایش داشته است و طبق گزارش شرکت گاز استان، در تابستان ۱۴۰۴ میزان مصرف گاز در بخش خانگی ۳۲۴ میلیون مترمکعب و در بخش صنعت یک هزار و ۳۲۵ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۲۴ درصد کاهش و ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.
وی ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن همراه استان در تابستان امسال، ۱۷۷,۱۵ درصد بوده که نسبت به فصل قبل ۲.۳۹ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد کل مرسولات پستی ارسالشده از استان به سایر استانها، یک میلیون و ۹۱ هزار و ۵۴۶ مرسوله بوده که نسبت به فصل قبل ۱۳.۱۰ درصد رشد را نشان میدهد.
وی گفت: تعداد معاملات اموال منقول ثبتشده استان در تابستان امسال ۲۰۰ فقره بوده که نسبت به فصل قبل ۱,۰۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: تعداد تصادفات درونشهری استان ۲۹ هزار و ۳۴۰ فقره و برونشهری ۹ هزار و ۸۹۹ فقره بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۱۱ درصد و ۱۳.۲۱ درصد افزایش داشته است.
فرهاد ذوقی همچنین اعلام کرد: تعداد بیمهشدگان اصلی و تبعی تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان در تابستان ۱۴۰۴ به دو میلیون و ۳۲۹ هزار و ۸۹۰ نفر رسیده که نسبت به فصل قبل ۴.۷۴ درصد کاهش داشته است.