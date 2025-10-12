«تبریز، پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵»
پوستر نهمین جشنواره رسانهای ابوذر آذربایجانشرقی رونمایی شد
پوستر رسمی نهمین جشنواره رسانهای ابوذر آذربایجان شرقی با حضور فرمانده سپاه عاشورا و جمعی از فعالان رسانهای استان در تبریز رونمایی شد.
به گزارش ایلنا از تبریز، در این مراسم که با حضور سردار فرمانده سپاه عاشورا برگزار شد، پوستر نهمین جشنواره رسانهای ابوذر آذربایجانشرقی بهصورت رسمی رونمایی شد تا این جشنواره باسابقه، گام تازهای در مسیر ارتقای جریان رسانهای متعهد و انقلابی استان بردارد.
جشنواره رسانهای ابوذر که طی سالهای گذشته به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای رسانهای کشور شناخته میشود، در نهمین دوره استانی خود نیز با محورهایی متنوع از جمله «تبریز، پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵»، «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، «روایت پیشرفت»، «شعار سال»، «جهاد تبیین»، «آسیبهای اجتماعی»، «بسیج و حوزههای اقدام»، «ورزش، امید و نشاط آفرینی» و «سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی (خانواده، جامعه، فرزندآوری) » برگزار خواهد شد.
جواد بیرامزاده، مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی اظهار کرد: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده و هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه اثر در محورهای یادشده ارسال کند.
وی افزود: نهمین جشنواره رسانهای ابوذر آذربایجان شرقی در حالی برگزار میشود که این رویداد طی ۹ دوره پیاپی حتی در دوران شیوع کرونا نیز بدون وقفه ادامه یافته و به محفلی برای ارزیابی، رقابت سالم و رشد حرفهای خبرنگاران و فعالان رسانهای استان تبدیل شده است.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان خاطرنشان کرد: برگزیدگان این دوره ضمن تقدیر و معرفی به عنوان برترینهای استان، در دهمین جشنواره سراسری ابوذر کشور نیز حضور خواهند یافت و آثار آنان در سطح ملی داوری میشود.