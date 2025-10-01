استاندار آذربایجان شرقی در افتتاح نمایشگاه قطعات خودرو:
۲۲۰ واحد قطعهسازی آذربایجان شرقی، ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی را پوشش میدهند
استاندار آذربایجان شرقی شامگاه سه شنبه هشتم مهرماه، در حاشیه افتتاح نمایشگاه قطعات خودرو در تبریز گفت: این استان با برخورداری از ظرفیت ۲۲۰ واحد قطعهسازی و ۱۱ شرکت خودروسازی، توان تأمین ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی قطعات خودرو را دارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در حاشیه افتتاح بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو در تبریز، اظهار کرد: آذربایجان شرقی با چهار هزار و ۸۵۰ واحد صنعتی و سه هزار طرح در حال اجرا، رتبه نخست کشور را از نظر پروژههای صنعتی در اختیار دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۲۲۰ واحد قطعهسازی در استان افزود: این واحدها سالانه ظرفیت تولید ۳۵ میلیون قطعه دارند و در صورت حمایت مالی، میتوانند نیمی از نیاز بازار داخلی را تأمین کنند.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: بالغ بر پنج هزار نفر به طور مستقیم و ۱۵ هزار نفر به طور غیرمستقیم در این صنعت قطعه سازی مشغول به کار هستند.
سرمست همچنین از فعالیت ۱۱ شرکت خودروسازی در استان خبر داد و گفت: شش شرکت از این تعداد در حوزه خودروهای تجاری و سنگین فعال هستند و در کنار ۴۵ شرکت دانشبنیان، نقش مهمی در توسعه صنعت خودرو کشور ایفا میکنند.
وی به اهمیت شرکت های دانش بنیان در این حوزه تاکید کرد و افزود: در آذربایجان شرقی ۴۵ شرکت دانشبنیان در صنعت قطعهسازی فعالیت می کنند که با رعایت استاندارهای جهانی، ظرفیت طراحی و تولید در بخشهای مهمی همچون گیربکس و پلتفرمهای مشترک را دارند.
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو از هشتم تا یازدهم مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تبریز برگزار میشود.