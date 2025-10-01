خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار آذربایجان شرقی در افتتاح نمایشگاه قطعات خودرو:

۲۲۰ واحد قطعه‌سازی آذربایجان شرقی، ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی را پوشش می‌دهند

۲۲۰ واحد قطعه‌سازی آذربایجان شرقی، ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی را پوشش می‌دهند
کد خبر : 1694149
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار آذربایجان شرقی شامگاه سه شنبه هشتم مهرماه، در حاشیه افتتاح نمایشگاه قطعات خودرو در تبریز گفت: این استان با برخورداری از ظرفیت ۲۲۰ واحد قطعه‌سازی و ۱۱ شرکت خودروسازی، توان تأمین ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی قطعات خودرو را دارد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در حاشیه افتتاح بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو در تبریز، اظهار کرد: آذربایجان شرقی با چهار هزار و ۸۵۰ واحد صنعتی و سه هزار طرح در حال اجرا، رتبه نخست کشور را از نظر پروژه‌های صنعتی در اختیار دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۲۰ واحد قطعه‌سازی در استان افزود: این واحدها سالانه ظرفیت تولید ۳۵ میلیون قطعه دارند و در صورت حمایت مالی، می‌توانند نیمی از نیاز بازار داخلی را تأمین کنند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: بالغ بر پنج هزار نفر به طور مستقیم و ۱۵ هزار نفر به طور غیرمستقیم در این صنعت قطعه سازی مشغول به کار هستند.

سرمست همچنین از فعالیت ۱۱ شرکت خودروسازی در استان خبر داد و گفت: شش شرکت از این تعداد در حوزه خودروهای تجاری و سنگین فعال هستند و در کنار ۴۵ شرکت دانش‌بنیان، نقش مهمی در توسعه صنعت خودرو کشور ایفا می‌کنند.

وی به اهمیت شرکت های دانش بنیان در این حوزه تاکید کرد و افزود: در آذربایجان شرقی ۴۵ شرکت دانش‌بنیان در صنعت قطعه‌سازی فعالیت می کنند که با رعایت استاندارهای جهانی، ظرفیت طراحی و تولید در بخش‌های مهمی همچون گیربکس و پلتفرم‌های مشترک را دارند.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو از هشتم تا یازدهم مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی