مدیر امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه 1 از حضور بزرگترین گروه کمپری ایران در پارک مسافر خبر داد.

به گزارش ایلنا،  رامین راستی اعلام کرد: در راستای حمایت از گردشگری شهری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کلان‌شهر تبریز، گروه بزرگی از علاقه‌مندان به سفر با خودروهای کمپری، به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه کمپری ایران، در پارک مسافر حضور یافتند.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه یک افزود: این حضور علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری تبریز و تقویت تعاملات فرهنگی میان شهروندان و گردشگران فراهم کرده است.

وی ادامه داد: شهرداری منطقه یک با هدف حمایت از برنامه‌های گردشگری و رفاهی، امکانات لازم را برای حضور این گروه فراهم کرده و اقدامات خدماتی و پشتیبانی از جمله ایجاد بسترهای مناسب استقرار، خدمات رفاهی و تسهیلات مورد نیاز کمپینگ در دستور کار قرار گرفته است.  

شایان ذکر است، پارک مسافر تبریز یکی از نقاط اصلی استقبال و اسکان موقت گردشگران ورودی به شهر بوده و حضور گروه‌های بزرگ سفر با خودروهای کمپری می‌تواند به توسعه گردشگری شهری، تقویت تعاملات اجتماعی و افزایش نشاط عمومی کمک شایانی کند.

