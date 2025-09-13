اولین برد تراکتور با هت تریک دوماگوی

به گزارش خبرگزاری ایلنا از تبریز داستان از جایی شروع شد که کمیته انضباطی پس از حواشی به وجود آمده دربازی سوپر جام باشگاه تراکتور را مجبور کرد تا دیدار آلومینیوم را با حضور هواداران بانوان خود عصر جمعه ۲۱ شهریور ماه برگزار کند.

۹ دقیقه از آغاز بازی زمان لازم داشت تا توپ برای اولین توسط دوماگوی دروژدک ازخط دروازه آلومینیوم عبور کند تا ستاره های آسمان تراکتور شروع به درخشش کنند و جشنی ویژه در ورزشگاه را به راه بیندازند.

ده دقیقه زمان از گل اول سپری شده بود و عقربه های زمان سنج روی ۱۹ زوم شده بود که دوماگوی دروژدک با گل دوم خود هلهله ای تازه روی سکوهای ستاره باران سردار سلیمانی به راه انداخت.

در روزی که دوماگوی دروژدک سرحال بود و سکوها نیز پر هیجان تر نشان می‌دادند، دقیقه ۴۱ هت تریک دوماگوی دروژدک رنگ جشن قرمز دختران ورزشگاه را سه چندان کرد.

نه دقیقه زمان تلف شده برای بررسی هر گل در نیمه اول، حرکت آلومینیوم را به جلو وادار کرد و گلزنی بهروز نوروزی فرد دقیقه سوم تلف شده باعث شد تا شیر دختران تراکتوری فریاد عیبی یوخ را سر دهند.

گلزنی لوشکیا دقیقه ۶۲ تشویق های بی امان دختران تبریزی را برای بار چهارم در پی داشت.

مصدومیت مهدی ترابی باعث شد تا دقیقه ۴۶ لوغی لوشکیا جای او را بگیرد.

دقیقه ۷۴ مسعود زائر کاظمینی به جای مهدی هاشم نژاد وارد بازی شد.

دقیقه ۸۰ دراگان اسکوچیچ تیبور هالیلوویچ و محمد نادری را از بازی بیرون کشیدواودیل خامروبکوف ومهدی شیری را به زمین فرستاد تا با گردش توپ در زمین مالکیت بالای تیم خود را نشان دهد.

حضور رضا مرزبان جای امیرنوری دقیقه ۶۹ برای آلومینیوم نیز نتوانست موثر واقع گردد.

دقیقه ۹۰ سید مهدی مهدوی و ابوالفضل سلطان لو و مهدی خدا یاری برای آلومینیوم وارد بازی شدند.

و تراکتور نیز تومیسلاو اشترکالی را جای امیرحسین حسین زاده به بازی فرتاد.

