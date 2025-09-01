کمبود نقدیگی و تسهیلات چالش اصلی تراکتورسازی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، مصطفی وحیدزاده مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران در حاشیه بازدید محمدرضا فرزین با همراهی استاندار آذربایجان‌شرقی و جمعی از مسئولان استانی از مجموعه تراکتورسازی ایران، گفت: یکی از چالشهای اصلی این مجموعه کمبود نقدینگی و ارائه تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان است که امیدواریم بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را برای حل مشکل آن اتخاذ کند.

وی بر ضرورت و اهمیت ارائه تسهیلات بانکی به مجموعه تراکتورسازی و کشاورزان در راستای رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: ۸۰ هزار نفر برای خرید تراکتور ثبت‌نام کرده‌اند که به دلیل گرانی و افزایش قیمت نهایی تراکتور، کشاورزان توانایی خرید ندارند.

وحیدزاده به اعطای ۱۵ همت از طریق ایجاد خط اعتباری به شرکت تراکتورسازی تاکید کرد و افزود: بیش از ۸۵ درصد از هزینه های تولید تراکتور صرف مواد اولیه می‌شود، تراکتورسازی برخلاف سایر صنایع که به سمت مونتاژکاری می‌روند، از مرحله قراضه تا تولید محصول نهایی تراکتور فعالیت دارد..

وی از تامین ۹۹ درصد تراکتور مورد نیاز داخل کشور توسط تراکتورسازی ایران خبر داد و گفت: ما همچنین برند تراکتورسازی ایران را به ۲۵ کشور دنیا صادر کرده‌ایم و در این راستا نیز در چندین سال گذشته بعنوان برترین صادرکننده کشور انتخاب شده‌ایم.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۵۰ تامین کننده داخلی به یکهزار شرکت تامین کننده در سالجاری افزایش یافته و از نظر اشتغال زایی نیز یکهزار و ۳۰۰ نفر جدید در سه سال گذشته جذب کرده‌ایم.

مصطفی وحیدزاده، با اشاره به افزایش تولید این گروه از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار قطعه در سه سال گذشته، ادامه داد: سالانه ۶ هزار قطعه صادرات داریم و به عنوان برند خوشنامی در منطقه هستیم و در حال مراودات و تجارت با کشورهای مختلف هستیم.

وحیدزاده خاطرنشان کرد: سال ۹۹ تعداد ۲۱ هزار قطعه تراکتور داشتیم که ۱۸ هزار قطعه با تسهیلات توسط کشاورزان خریداری می‌شد ولی با رشد تولید و رسیدن به ۴۰ هزار قطعه، این تسهیلات قطع شد.

وی افزود: پیشنهاد راه اندازی خط اعتباری داریم که سالیانه ۱۵ همت تسهیلات به کشاورزان اعطا شود که در این راستا قول می‌دهیم تعداد قطعات تولیدی گروه تراکتورسازی ایران حتی به ۶۰ هزار قطعه می‌رسد.

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در ادامه این بازدید دستور اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان را صادر کرد و با اشاره به افزایش قیمت‌ها و عدم توان مالی کشاورزان در خرید تراکتور، گفت: قول می دهیم تا پایان شهریور ماه مجوز لیزینگ برای خرید تراکتور صادر شود اما این اقدام به تنهایی مشکل را رفع نمی‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: باید مدلی طراحی شود که امکان پرداخت تسهیلات خرید تراکتور برای کشاورزی به سرعت فراهم شود.

وی با اشاره به راه اندازی مدل کارت رفاهی برای خرید کالاها در بانک رفاه، ادامه داد: بانک تجارت برای این موضوع بهتر است، باید بررسی کنیم و مدلی استخراج کنیم تا هرچه سریع تر تسهیلات به کشاورزان اعطا شود و مشکل‌ خرید نداشته باشند.

وی با اشاره موضوع لیزینگ تراکتور، اعلام کرد: این مسئله را از طریق بانک شهر حل خواهیم کرد، مجوزهای لازم تا پایان ماه جاری (شهریور) صادر می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با نیازهای ارزی این شرکت برای واردات، گفت: تراکتورسازی از محل صادرات خود، ارزآوری دارد، ما برای تأمین مابه‌التفاوت ارز موردنیاز این شرکت، برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه، حضور محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی به استان را در حل مشکلات و چالشهای مجموعه تراکتورسازی ایران، در راستای افزایش تولید و اشتغال‌آفریتی در سطح استان قاب تامل و تاثیرگذار خواند.

محمد زیدی رییس انجمن قطعه‌سازان آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه به تشریح مشکلات و چالش های تولیدی این صنف پرداخت و گفت: حدود ۷۲۶ نفر عضو انجمن هستند که هر یک به طور میانگین ۲۵ نفر پرسنل دارند، اگر خط اعتباری برای مجموعه تراکتورسازی اختصاص نیابد، دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد.

